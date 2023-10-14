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Жильё с видом на горы в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

квартиры
37
дома
13
2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€400,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€420,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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