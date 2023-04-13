Купить магазин на Кипре

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Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новый проект, расположенный в ближайшем районе к Новой Марине в Ларнаке. Его идеальный выбор…
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином в отличном месте в квартале Агиа Триада муниципалитета Лимассола. О…
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Магазин 132м2 внутренней площади и 65м2 мезонина в 8-этажном здании, состоящем из 39 единиц.…
Магазин
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в самом центре города Ларнака и в 300 метрах от школ Американской ак…
Магазин
Паралимни, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Паралимни, в Фамагусте, рядом со всеми удобствами и услугами, такими как супермарк…
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином в Неаполисе в Лимассоле, рядом со всеми удобствами и услугами, такими ка…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином на первом этаже в Agioi Omologites.Он состоит из открытой зоны обслужива…
Магазин
Anageia, Кипр
Цена по запросу
Магазины с мезонином в деревне Анагея в Никосии.Магазины являются частью двухэтажного здания…
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже с подвалом в Agia Zoni в Лимассоле, рядом со всеми удобствами и услу…
Магазин
Арадиппоу, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Арадиппу. Он расположен на первом этаже трехэтажного многоквартирного дома. Магази…
Магазин
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Магазин для продажи по коммерческому проекту для профессиональной среды с выдающейся совреме…
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин / офис в Agia Zoni, Лимассол.Он имеет 117 кв.м. крытые зоны и 2 туалета…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин для продажи на очень оживленном проспекте Никосии, в районе Agioi Omologites в истор…
Магазин
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Единственная в своем роде возможность, расположенная в самом сердце Лимассола, недалеко от ш…
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Магазин
Xylotymbou, Кипр
Цена по запросу
В рамках проекта смешанного использования в центре туристического района Ларнаки.Категория э…
Магазин
Xylotymbou, Кипр
Цена по запросу
В рамках проекта смешанного использования в центре туристического района Ларнаки.Категория э…
Магазин
Xylotymbou, Кипр
Цена по запросу
В рамках проекта смешанного использования в центре туристического района Ларнаки.Категория э…
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин / офис на продажу в отличном месте в нескольких минутах ходьбы от пляжа и зоопарка.Р…
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Отличная возможность иметь офис / магазин на первом этаже, чтобы начать свой собственный биз…
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже с внутренней крытой площадью 110 кв.м.Расположен в центре города Лим…
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафос, был основан в 1979 году.Эт…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 386 м & sup2; исключительное…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 371 м & sup2; исключительное…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Отличное расположение в Agioi Omologites, Nicosia. Общая площадь: 375 м & sup2; Эксклюзивное…
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
A & nbsp, современное смешанное использование с & nbsp; 1-, 2- и 3-комнатными & nbsp; кварти…
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин в квартале Агиос Василейос в Строволосе. Он является частью здания, расположенного н…
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Магазин и офис в Хризополитии, Ларнака. Магазин на первом этаже и квартира на 5-м. Этаж. Маг…
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Продается только бизнес, здание сдается в аренду: было основано в 2018 году на одной из самы…
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Пафос
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