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Купить магазин на Кипре

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118 объектов найдено
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новый проект, расположенный в ближайшем районе к Новой Марине в Ларнаке. Его идеальный выбор…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином в отличном месте в квартале Агиа Триада муниципалитета Лимассола. О…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Магазин 132м2 внутренней площади и 65м2 мезонина в 8-этажном здании, состоящем из 39 единиц.…
Магазинв demos mesa geitonias, Кипр
Магазин
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в самом центре города Ларнака и в 300 метрах от школ Американской ак…
Магазинв Паралимни, Кипр
Магазин
Паралимни, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Паралимни, в Фамагусте, рядом со всеми удобствами и услугами, такими как супермарк…
Магазинв Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином в Неаполисе в Лимассоле, рядом со всеми удобствами и услугами, такими ка…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином на первом этаже в Agioi Omologites.Он состоит из открытой зоны обслужива…
Магазинв Anageia, Кипр
Магазин
Anageia, Кипр
Цена по запросу
Магазины с мезонином в деревне Анагея в Никосии.Магазины являются частью двухэтажного здания…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже с подвалом в Agia Zoni в Лимассоле, рядом со всеми удобствами и услу…
Магазинв Арадиппоу, Кипр
Магазин
Арадиппоу, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Арадиппу. Он расположен на первом этаже трехэтажного многоквартирного дома. Магази…
Магазинв Agios Athanasios, Кипр
Магазин
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Магазин для продажи по коммерческому проекту для профессиональной среды с выдающейся совреме…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин / офис в Agia Zoni, Лимассол.Он имеет 117 кв.м. крытые зоны и 2 туалета…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин для продажи на очень оживленном проспекте Никосии, в районе Agioi Omologites в истор…
Магазинв demos mesa geitonias, Кипр
Магазин
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Единственная в своем роде возможность, расположенная в самом сердце Лимассола, недалеко от ш…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Магазинв Xylotymbou, Кипр
Магазин
Xylotymbou, Кипр
Цена по запросу
В рамках проекта смешанного использования в центре туристического района Ларнаки.Категория э…
Магазинв Xylotymbou, Кипр
Магазин
Xylotymbou, Кипр
Цена по запросу
В рамках проекта смешанного использования в центре туристического района Ларнаки.Категория э…
Магазинв Xylotymbou, Кипр
Магазин
Xylotymbou, Кипр
Цена по запросу
В рамках проекта смешанного использования в центре туристического района Ларнаки.Категория э…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин / офис на продажу в отличном месте в нескольких минутах ходьбы от пляжа и зоопарка.Р…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Отличная возможность иметь офис / магазин на первом этаже, чтобы начать свой собственный биз…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже с внутренней крытой площадью 110 кв.м.Расположен в центре города Лим…
Магазинв Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафос, был основан в 1979 году.Эт…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 386 м & sup2; исключительное…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 371 м & sup2; исключительное…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Отличное расположение в Agioi Omologites, Nicosia. Общая площадь: 375 м & sup2; Эксклюзивное…
Магазинв Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
A & nbsp, современное смешанное использование с & nbsp; 1-, 2- и 3-комнатными & nbsp; кварти…
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин в квартале Агиос Василейос в Строволосе. Он является частью здания, расположенного н…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Магазин и офис в Хризополитии, Ларнака. Магазин на первом этаже и квартира на 5-м. Этаж. Маг…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Продается только бизнес, здание сдается в аренду: было основано в 2018 году на одной из самы…

Регионы с недвижимостью на продажу

Кипр
Никосия
Ларнака
Строволос
Никосия
koinoteta agiou tychona
Пафос
Пафос
Лакатамия
Лимасол
demos kato polemidion
Xylotympou
Пейя
Chloraka
demos agiou athanasiou
demos mesa geitonias
koinoteta chloraka
Polis Chrysochous
Полис

Параметры недвижимости на Кипре

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