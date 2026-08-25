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Магазины в Polis Chrysochous, Кипр

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 140 м² в Polis Chrysochous, Кипр
Магазин 140 м²
Polis Chrysochous, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Продается: Просторный магазин на первом этаже с общей внутренней площадью 140 квадратных мет…
$288 081
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