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Продажа новостроек в Пномпене

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Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 50
🏙 Официальный старт продаж Time Square 7 от Megakim World Corp. Добро пожаловать в Time Square 7 — уникальный жилой комплекс в сердце Пномпеня, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективные инвестиции. 📍 Локация премиум-класса: Всего в 5 минутах от TK Avenue, AEON Mall 2…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
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Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$50,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 40
Расположение: Находится на улице 410, рядом с Русским рынком и бульваром Мао Цзе Тун. Архитектура: 50-этажный шедевр, сочетающий в себе современный дизайн и функциональность. Удобства: Все создано для улучшения вашей повседневной жизни. Цены: Доступная роскошь — высококаче…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
На карте
Realting.com
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