О застройщике

Мы опытный русскоязычный девелопер в Камбоджи, построили уже 5 комплексов квартир. Сейчас строим 3 комплекса в Пномпене, а также открыли новый Pre–Sale нашего проекта Time Square 10 в курортной столице - Сиануквиле, а также планируем запуск ещё 1 проекта в 2025 году.

Мы строим исключительно за свои деньги, без заемных средств. Наш опыт позволят минимизировать затраты на строительство и ставить цены ниже, чем у других застройщиков

Покупая недвижимость у нас, вы сможете получить рассрочку, а также кредит. Наша компания занимается продажей и перепродажей, ремонтом и меблировкой квартир. А если вы хотите переехать жить в Камбоджу, мы тоже поможем. Мы всех приглашаем в Королевство Камбоджа!