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Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)

Камбоджа, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2014
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
О застройщике

Мы опытный русскоязычный девелопер в Камбоджи, построили уже 5 комплексов квартир. Сейчас строим 3 комплекса в Пномпене, а также открыли новый Pre–Sale нашего проекта Time Square 10 в курортной столице - Сиануквиле, а также планируем запуск ещё 1 проекта в 2025 году.

Мы строим исключительно за свои деньги, без заемных средств. Наш опыт позволят минимизировать затраты на строительство и ставить цены ниже, чем у других застройщиков

Покупая недвижимость у нас, вы сможете получить рассрочку, а также кредит. Наша компания занимается продажей и перепродажей, ремонтом и меблировкой квартир. А если вы хотите переехать жить в Камбоджу, мы тоже поможем. Мы всех приглашаем в Королевство Камбоджа!

Услуги

Что можно приобрести:

  • Объекты с гарантированной доходностью от 8% до 13% годовых
  • Апартаменты с управляющей компанией (под сдачу) – от $45,000
  • Виллы у побережья океана — от $120,000
  • Коммерческая недвижимость в центре города и у побережья — кафе, офисы, ритейл в стратегических локациях
  • Полное сопровождение сделки и юридическая безопасность (мы русскоговорящий застройщик - ваш друг в Камбодже)
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:43
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
01:00 - 00:00
Вторник
01:00 - 00:00
Среда
01:00 - 00:00
Четверг
01:00 - 00:00
Пятница
01:00 - 00:00
Суббота
01:00 - 00:00
Воскресенье
01:00 - 00:00
Новостройки
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Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 39
Аппартаменты бизнес-класса Один из масштабных новых ультрасовременных проектов от Megakim World Corp Ltd под брендом Time Square, лидирующего застройщика Камбоджи, в самом перспективном прибрежном городе страны — Сиануквиле. Это не просто жилой комплекс, а новый символ статуса, техноло…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
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Жилой комплекс Time Square 9
Жилой комплекс Time Square 9
Khan Daun Penh, Камбоджа
от
$50,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 40
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
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Наши агенты в Камбодже
Шандрук Семён Андреевич
Шандрук Семён Андреевич
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