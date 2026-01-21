Отель Wyndham Garden BKK1 (UC-88)

Wyndham Garden BKK1 (UC-88) — 5★ отельный проект в центре Пномпеня 🏙✨
Wyndham Garden BKK1 (UC-88) — премиальный гостинично-жилой проект в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1.
Комплекс реализуется под международным брендом Wyndham Garden, входящим в сеть Wyndham Hotels & Resorts (95 стран, 9000+ отелей), что гарантирует высокий уровень сервиса и доверие инвесторов.
📅 Срок сдачи: Q3 2026
📍 Локация — BKK1 (топ-1 район Пномпеня)
Проект расположен на улице 322 — в самом центре деловой и дипломатической жизни:
🏛 посольства и госучреждения
🏦 банки и бизнес-центры
🍽 лучшие рестораны и кафе
🛍 AEON Mall
🏙 Монумент Независимости
Район отличается самым высоким спросом на аренду в городе.
🏡 О проекте
• 46 этажей
• 459 юнитов
• форматы: студии, 1BR, 2BR, резиденции до 4BR
Формат проекта — полноценный 5★ гостиничный стандарт + инвестиционная недвижимость.
🌴 Инфраструктура 5★
Комплекс предлагает инфраструктуру международного уровня:
🍽 4 ресторана с разными концепциями
🧖 SPA и wellness-зона
🏋️ фитнес-центр
🏊 infinity pool
🍸 sky bar
🌿 сады и lounge-зоны
🎉 function room
🍷 винный зал
Это полноценный lifestyle-комплекс с отельной экосистемой.
🤖 Smart Living (система DOWHAT)
Каждый юнит оснащён системой умного управления:
📱 климат, освещение, безопасность
🧹 заказ уборки и сервисов
🍽 room service
🤖 робот-доставка
Управление осуществляется через встроенный планшет — уровень настоящего отеля.
🛎 Сервис 24/7
✔ room service
✔ клининг
✔ заказ такси
✔ техническое обслуживание
Формат жизни: как в 5★ отеле, но в собственной недвижимости.
🏗 Качество и отделка
Используются премиальные бренды:
• Franke
• Duravit
• Hansgrohe
• Axent
• Aquatiz
Особенности:
✨ мраморная плитка
✨ панорамные окна Low-E
✨ smart-туалеты
✨ полная меблировка по стандарту Wyndham
💰 Цены и скидки
• старт от $125,000
• скидки: 10% – 15%
• до 18% при 100% оплате
Возможны индивидуальные условия.
📈 Гарантированная доходность (GRR)
✔ 6% на 10 лет
✔ 7% на 5 лет
✔ 8% на 3 года
Контракт — через бренд Wyndham Garden.
💳 Условия оплаты
Опция 1 (−10%):
• 30% ПВ
• 20% рассрочка (12 мес.)
• 50% при сдаче
Опция 2 (−15%):
• 50% ПВ
• 40% рассрочка
• 10% при сдаче
Опция 3:
• 100% оплата → −18%
💼 Почему проект сильный
✔ локация №1 — BKK1
✔ международный бренд Wyndham
✔ формат 5★ отеля
✔ высокий спрос на аренду
✔ гарантированный доход
Wyndham Garden BKK1 — это не просто недвижимость.
Это готовый инвестиционный инструмент и премиальный образ жизни в центре Пномпеня. ✨