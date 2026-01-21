Отель Wyndham Garden BKK1 (UC-88)

Wyndham Garden BKK1 (UC-88) — 5★ отельный проект в центре Пномпеня 🏙✨

Wyndham Garden BKK1 (UC-88) — премиальный гостинично-жилой проект в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1.

Комплекс реализуется под международным брендом Wyndham Garden, входящим в сеть Wyndham Hotels & Resorts (95 стран, 9000+ отелей), что гарантирует высокий уровень сервиса и доверие инвесторов.

📅 Срок сдачи: Q3 2026

📍 Локация — BKK1 (топ-1 район Пномпеня)

Проект расположен на улице 322 — в самом центре деловой и дипломатической жизни:

🏛 посольства и госучреждения

🏦 банки и бизнес-центры

🍽 лучшие рестораны и кафе

🛍 AEON Mall

🏙 Монумент Независимости

Район отличается самым высоким спросом на аренду в городе.

🏡 О проекте

• 46 этажей

• 459 юнитов

• форматы: студии, 1BR, 2BR, резиденции до 4BR

Формат проекта — полноценный 5★ гостиничный стандарт + инвестиционная недвижимость.

🌴 Инфраструктура 5★

Комплекс предлагает инфраструктуру международного уровня:

🍽 4 ресторана с разными концепциями

🧖 SPA и wellness-зона

🏋️ фитнес-центр

🏊 infinity pool

🍸 sky bar

🌿 сады и lounge-зоны

🎉 function room

🍷 винный зал

Это полноценный lifestyle-комплекс с отельной экосистемой.

🤖 Smart Living (система DOWHAT)

Каждый юнит оснащён системой умного управления:

📱 климат, освещение, безопасность

🧹 заказ уборки и сервисов

🍽 room service

🤖 робот-доставка

Управление осуществляется через встроенный планшет — уровень настоящего отеля.

🛎 Сервис 24/7

✔ room service

✔ клининг

✔ заказ такси

✔ техническое обслуживание

Формат жизни: как в 5★ отеле, но в собственной недвижимости.

🏗 Качество и отделка

Используются премиальные бренды:

• Franke

• Duravit

• Hansgrohe

• Axent

• Aquatiz

Особенности:

✨ мраморная плитка

✨ панорамные окна Low-E

✨ smart-туалеты

✨ полная меблировка по стандарту Wyndham

💰 Цены и скидки

• старт от $125,000

• скидки: 10% – 15%

• до 18% при 100% оплате

Возможны индивидуальные условия.

📈 Гарантированная доходность (GRR)

✔ 6% на 10 лет

✔ 7% на 5 лет

✔ 8% на 3 года

Контракт — через бренд Wyndham Garden.

💳 Условия оплаты

Опция 1 (−10%):

• 30% ПВ

• 20% рассрочка (12 мес.)

• 50% при сдаче

Опция 2 (−15%):

• 50% ПВ

• 40% рассрочка

• 10% при сдаче

Опция 3:

• 100% оплата → −18%

💼 Почему проект сильный

✔ локация №1 — BKK1

✔ международный бренд Wyndham

✔ формат 5★ отеля

✔ высокий спрос на аренду

✔ гарантированный доход

Wyndham Garden BKK1 — это не просто недвижимость.

Это готовый инвестиционный инструмент и премиальный образ жизни в центре Пномпеня. ✨