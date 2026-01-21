  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Daun Penh
  4. Отель Wyndham Garden BKK1 (UC-88)

Отель Wyndham Garden BKK1 (UC-88)

Khan Daun Penh, Камбоджа
от
$125,000
НДС
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 35240
Дата обновления: 20.04.2026

Местонахождение

Показать на карте
Характеристики объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    46

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Wyndham Garden BKK1 (UC-88) — 5★ отельный проект в центре Пномпеня 🏙✨

Wyndham Garden BKK1 (UC-88) — премиальный гостинично-жилой проект в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1.

Комплекс реализуется под международным брендом Wyndham Garden, входящим в сеть Wyndham Hotels & Resorts (95 стран, 9000+ отелей), что гарантирует высокий уровень сервиса и доверие инвесторов.

📅 Срок сдачи: Q3 2026

---

📍 Локация — BKK1 (топ-1 район Пномпеня)

Проект расположен на улице 322 — в самом центре деловой и дипломатической жизни:

🏛 посольства и госучреждения
🏦 банки и бизнес-центры
🍽 лучшие рестораны и кафе
🛍 AEON Mall
🏙 Монумент Независимости

Район отличается самым высоким спросом на аренду в городе.

---

🏡 О проекте

46 этажей
459 юнитов
• форматы: студии, 1BR, 2BR, резиденции до 4BR

Формат проекта — полноценный 5★ гостиничный стандарт + инвестиционная недвижимость.

---

🌴 Инфраструктура 5★

Комплекс предлагает инфраструктуру международного уровня:

🍽 4 ресторана с разными концепциями
🧖 SPA и wellness-зона
🏋️ фитнес-центр
🏊 infinity pool
🍸 sky bar
🌿 сады и lounge-зоны
🎉 function room
🍷 винный зал

Это полноценный lifestyle-комплекс с отельной экосистемой.

---

🤖 Smart Living (система DOWHAT)

Каждый юнит оснащён системой умного управления:

📱 климат, освещение, безопасность
🧹 заказ уборки и сервисов
🍽 room service
🤖 робот-доставка

Управление осуществляется через встроенный планшет — уровень настоящего отеля.

---

🛎 Сервис 24/7

✔ room service
✔ клининг
✔ заказ такси
✔ техническое обслуживание

Формат жизни: как в 5★ отеле, но в собственной недвижимости.

---

🏗 Качество и отделка

Используются премиальные бренды:

• Franke
• Duravit
• Hansgrohe
• Axent
• Aquatiz

Особенности:

✨ мраморная плитка
✨ панорамные окна Low-E
✨ smart-туалеты
✨ полная меблировка по стандарту Wyndham

---

💰 Цены и скидки

• старт от $125,000
• скидки: 10% – 15%
• до 18% при 100% оплате

Возможны индивидуальные условия.

📈 Гарантированная доходность (GRR)

6% на 10 лет
7% на 5 лет
8% на 3 года

Контракт — через бренд Wyndham Garden.

💳 Условия оплаты

Опция 1 (−10%):
• 30% ПВ
• 20% рассрочка (12 мес.)
• 50% при сдаче

Опция 2 (−15%):
• 50% ПВ
• 40% рассрочка
• 10% при сдаче

Опция 3:
• 100% оплата → −18%

---

💼 Почему проект сильный

✔ локация №1 — BKK1
✔ международный бренд Wyndham
✔ формат 5★ отеля
✔ высокий спрос на аренду
✔ гарантированный доход

---

Wyndham Garden BKK1 — это не просто недвижимость.
Это готовый инвестиционный инструмент и премиальный образ жизни в центре Пномпеня. ✨

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Отель Wyndham Garden BKK1 (UC-88)
Khan Daun Penh, Камбоджа
от
$125,000
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Камбодже
Недвижимость в Камбодже: все о рынке, ценах, доходности
Показать все публикации