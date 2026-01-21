  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Sen Sok
  4. Жилой комплекс Time Square 7

Жилой комплекс Time Square 7

Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
от
$83,565
НДС
;
15
Оставить заявку
ID: 33890
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Sen Sok
  • Деревня
    Sangkat Phnom Penh Thmei

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    47

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

ПНОМПЕНЬ • ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ • 95% ПРОЕКТА ПРОДАНО • ВРЕМЕННЫЕ СКИДКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЦЕНЕ

Редкие остатки апартаментов в Time Square 7 — одном из самых статусных небоскрёбов района Toul Kork.
Когда ликвидные лоты заканчиваются быстрее, чем рынок успевает отреагировать.

-----

Ключевые преимущества:

Почти полностью распроданный проект — высокий спрос подтверждён рынком
Скидки действуют СЕЙЧАС и предоставляются дополнительно к указанной цене
Рассрочка без процентов до конца 2027 года
Современный формат городской недвижимости для жизни и инвестиций

-----

О проекте

Современный 47-этажный жилой комплекс в престижном районе Toul Kork — одной из самых динамично развивающихся локаций Пномпеня.

Инфраструктура комплекса:

• Панорамный бассейн
• Sky Lounge / зоны отдыха
• Фитнес-центр
• Детские зоны
• Лобби с reception
• Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
• Многоуровневая парковка
• Коммерческая зона

Формат жизни уровня современной столицы Азии.

-----

Все апартаменты передаются с ремонтом и встроенной комплектацией

В стоимость входит:

Полная отделка
Встроенная мебель
Оборудованная кухня

Без необходимости дополнительных вложений после получения ключей.

-----

Доступные лоты по остаткам проекта

1 спальня — 60 м²
29 этаж
92 565 USD
Дополнительная скидка: 9 000 USD

2 спальни — 76 м²
30 этаж
121 638 USD
Дополнительная скидка: 15 000 USD

3 спальни — 100 м²
28 этаж
152 625 USD
Дополнительная скидка: 19 000 USD

Дуплексы (2–4 спальни)
от 139 594 USD

Скидки предоставляются дополнительно к цене и действуют ограниченное время.

-----

План оплаты

2 000 USD — бронирование
20% — первоначальный взнос
Рассрочка 0% — до конца 2027 года

Прозрачная и комфортная финансовая модель входа.

-----

Локация — Toul Kork

Один из самых востребованных районов Пномпеня:

• Торговые центры и супермаркеты
• Международные школы
• Рестораны и деловая инфраструктура
• Высокий спрос на аренду
• Удобная транспортная доступность

Локация, где концентрируется стабильный городской спрос.

-----

Инвестиционная логика

Почти распроданный проект = минимальный рыночный риск
Ликвидные форматы планировок
Доход в долларах
Потенциал роста стоимости к завершению строительства
Востребованный район для аренды

-----

Сопровождение сделки под ключ

• Работа напрямую по официальным прайсам
• Юридическое сопровождение
• Безопасные расчёты
• Поддержка после покупки
• Консультации по аренде и стратегии владения

-----

Индивидуальная консультация с экспертом по недвижимости Камбоджи

Разберём:

• Доходность и сценарии роста
• Выбор лота под цель
• Финансовую стратегию
• Риски и структуру сделки

Актуальность наличия и условий уточняйте при обращении

-----

Напишите для получения:

Планировок
Финансовых расчётов
Подбора лучших лотов по остаткам проекта
Персональной консультации

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.0
Цена за м², USD 1,393
Цена квартиры, USD 83,565
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 100.0
Цена за м², USD 1,396
Цена квартиры, USD 139,594

Местонахождение на карте

Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы
Khan Daun Penh, Камбоджа
от
$130,000
НДС
Жилой комплекс Резиденции у моря в центре Сиануквиля
Сиануквиль, Камбоджа
от
$65,480
НДС
Жилой комплекс Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
от
$88,992
НДС
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$125,074
Вы просматриваете
Жилой комплекс Time Square 7
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
от
$83,565
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Показать все Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 50
🏙 Официальный старт продаж Time Square 7 от Megakim World Corp. Добро пожаловать в Time Square 7 — уникальный жилой комплекс в сердце Пномпеня, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективные инвестиции. 📍 Локация премиум-класса: Всего в 5 минутах от TK Avenue, AEON Mall 2…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
Жилой комплекс LE CONDÉ — высота роскоши в сердце Пномпеня
Жилой комплекс LE CONDÉ — высота роскоши в сердце Пномпеня
Жилой комплекс LE CONDÉ — высота роскоши в сердце Пномпеня
Жилой комплекс LE CONDÉ — высота роскоши в сердце Пномпеня
Жилой комплекс LE CONDÉ — высота роскоши в сердце Пномпеня
Пномпень, Камбоджа
от
$96,952
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 43
LE CONDÉ BKK1 — небоскрёб премиум-класса в центре Пномпеня SMART HOME • Freehold • Гарантированный доход 8% годовых Современная резиденция в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1. Статусная локация, высокий уровень сервиса и сильный инвестиционный потенциал. Локация — BKK1 …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Пномпень — квартиры с доходом в $
Жилой комплекс Пномпень — квартиры с доходом в $
Жилой комплекс Пномпень — квартиры с доходом в $
Жилой комплекс Пномпень — квартиры с доходом в $
Жилой комплекс Пномпень — квартиры с доходом в $
Показать все Жилой комплекс Пномпень — квартиры с доходом в $
Жилой комплекс Пномпень — квартиры с доходом в $
Пномпень, Камбоджа
от
$90,685
Варианты отделки С отделкой
Площадь 53 м²
1 объект недвижимости 1
Пномпень — квартиры с доходом в $ и ростом до +50% Ключи уже в декабре 2025 | Рассрочка 0% до 2 лет ----- Hun Sen Boulevard — новый деловой центр столицы Камбоджи Рядом Aeon Mall 3, Chip Mong Mega Mall, бизнес-парки и международные школы ️ Новый аэропорт Techo — главный драйвер рост…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.3
107,151
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Камбодже
Недвижимость в Камбодже: все о рынке, ценах, доходности
21.01.2026
Недвижимость в Камбодже: все о рынке, ценах, доходности
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
10.06.2025
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
Показать все публикации