Жилой комплекс Time Square 7

ПНОМПЕНЬ • ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ • 95% ПРОЕКТА ПРОДАНО • ВРЕМЕННЫЕ СКИДКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЦЕНЕ

Редкие остатки апартаментов в Time Square 7 — одном из самых статусных небоскрёбов района Toul Kork.

Когда ликвидные лоты заканчиваются быстрее, чем рынок успевает отреагировать.

-----

Ключевые преимущества:

Почти полностью распроданный проект — высокий спрос подтверждён рынком

Скидки действуют СЕЙЧАС и предоставляются дополнительно к указанной цене

Рассрочка без процентов до конца 2027 года

Современный формат городской недвижимости для жизни и инвестиций

-----

О проекте

Современный 47-этажный жилой комплекс в престижном районе Toul Kork — одной из самых динамично развивающихся локаций Пномпеня.

Инфраструктура комплекса:

• Панорамный бассейн

• Sky Lounge / зоны отдыха

• Фитнес-центр

• Детские зоны

• Лобби с reception

• Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

• Многоуровневая парковка

• Коммерческая зона

Формат жизни уровня современной столицы Азии.

-----

Все апартаменты передаются с ремонтом и встроенной комплектацией

В стоимость входит:

Полная отделка

Встроенная мебель

Оборудованная кухня

Без необходимости дополнительных вложений после получения ключей.

-----

Доступные лоты по остаткам проекта

1 спальня — 60 м²

29 этаж

92 565 USD

Дополнительная скидка: 9 000 USD

2 спальни — 76 м²

30 этаж

121 638 USD

Дополнительная скидка: 15 000 USD

3 спальни — 100 м²

28 этаж

152 625 USD

Дополнительная скидка: 19 000 USD

Дуплексы (2–4 спальни)

от 139 594 USD

Скидки предоставляются дополнительно к цене и действуют ограниченное время.

-----

План оплаты

2 000 USD — бронирование

20% — первоначальный взнос

Рассрочка 0% — до конца 2027 года

Прозрачная и комфортная финансовая модель входа.

-----

Локация — Toul Kork

Один из самых востребованных районов Пномпеня:

• Торговые центры и супермаркеты

• Международные школы

• Рестораны и деловая инфраструктура

• Высокий спрос на аренду

• Удобная транспортная доступность

Локация, где концентрируется стабильный городской спрос.

-----

Инвестиционная логика

Почти распроданный проект = минимальный рыночный риск

Ликвидные форматы планировок

Доход в долларах

Потенциал роста стоимости к завершению строительства

Востребованный район для аренды

-----

Сопровождение сделки под ключ

• Работа напрямую по официальным прайсам

• Юридическое сопровождение

• Безопасные расчёты

• Поддержка после покупки

• Консультации по аренде и стратегии владения

-----

‍ Индивидуальная консультация с экспертом по недвижимости Камбоджи

Разберём:

• Доходность и сценарии роста

• Выбор лота под цель

• Финансовую стратегию

• Риски и структуру сделки

Актуальность наличия и условий уточняйте при обращении

-----

Напишите для получения:

Планировок

Финансовых расчётов

Подбора лучших лотов по остаткам проекта

Персональной консультации