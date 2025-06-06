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Жилой комплекс Time Square 9

Пномпень, Камбоджа
от
$50,000
BTC
0.5947400
ETH
31.1728686
USDT
49 434.2252915
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
Жилой комплекс Time Square 9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Медиа Медиа
ID: 26302
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    40

Местонахождение на карте

Пномпень, Камбоджа

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Жилой комплекс Time Square 9
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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