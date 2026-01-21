  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Квартира в новостройке LE CONDE

Квартира в новостройке LE CONDE

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$148,636
НДС
;
7
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 35231
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.04.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Boeng Keng Kang
  • Деревня
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Адрес
    Street 352, 31

Характеристики объекта

Параметры объекта

    С отделкой
    45

О комплексе

LE CONDE — первый smart luxury кондоминиум в сердце BKK1, Пномпень 🏙✨

LE CONDE — премиальный жилой комплекс в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1, сочетающий умные технологии, современную архитектуру и высокий инвестиционный потенциал.

Проект стал первым в Пномпене кондоминиумом с интеграцией smart-систем Xiaomi, создавая новый стандарт комфортной городской жизни.

---

🏡 О проекте

LE CONDE предлагает современные апартаменты различных форматов:

• студии
• 1-bedroom
• 2-bedroom
• 3-bedroom

Каждая квартира оснащена smart-технологиями:

📱 управление климатом
💡 контроль освещения
⚡ энергоэффективные решения

---

🌴 Инфраструктура комплекса

Комплекс предлагает многоуровневую инфраструктуру для жизни и отдыха:

🚗 6 этажей паркинга
🎯 5 уровней развлекательных зон

🏊 бассейн
🍸 sky bar
🏋️ фитнес-центр
🏃 беговая дорожка (250 м)
👶 детская зона (800 м²)

Инфраструктура ориентирована на комфорт, активный образ жизни и досуг.

---

📍 Локация — BKK1

BKK1 — главный деловой и дипломатический центр Пномпеня:

🏛 29 посольств
🏦 банки и финансовые учреждения
🏢 офисы международных компаний
🍽 рестораны, бутики и сервисы

Район характеризуется высоким спросом на аренду и ограниченным предложением жилья.

---

💼 Инвестиционный потенциал

LE CONDE — один из самых привлекательных проектов для инвесторов:

📉 цена от $2,262/м²
📈 потенциал роста до $6,000–9,000/м²
💰 аренда: $800–2,700/мес

Стратегии:

Buy – Rent – Sell (3–5 лет)
ROI: 300%–550%

Пассивный доход
GRR: 24% за 3 года (~8% годовых)
Общий потенциал: 228%–342% за 3–5 лет

---

💳 Условия оплаты

Вариант 1 (100% оплата):

• 5% бронь
• 95% при подписании
• скидки до ~20%+

Вариант 2 (рассрочка 12 месяцев):

• 5% бронь
• 35% при подписании
• 60% рассрочка

📌 Дополнительно:

✔ при оплате 40% — получение ключей + GRR
✔ при 100% оплате — возврат аренды за 3 года (~18% бонус)

---

LE CONDE — это сочетание технологий, статуса и высокой инвестиционной доходности в центре Пномпеня. ✨

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Kingston Royale
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
от
$47,000
НДС
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
Жилой комплекс Time Square 11 — новая высота центра Пномпеня
Пномпень, Камбоджа
от
$44,251
НДС
Жилой комплекс Комплекс Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Пномпень, Камбоджа
от
$88,000
Жилой комплекс Сиануквиль
Сиануквиль, Камбоджа
от
$47,823
НДС
Вы просматриваете
Квартира в новостройке LE CONDE
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$148,636
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Показать все Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 39
Один из масштабных новых ультрасовременных проектов от Megakim World Corp Ltd под брендом Time Square, лидирующего застройщика Камбоджи, в самом перспективном прибрежном городе страны — Сиануквиле. Это не просто жилой комплекс, а новый символ статуса, технологий и доходной инвестиции в …
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
Жилой комплекс Сиануквиль
Жилой комплекс Сиануквиль
Жилой комплекс Сиануквиль
Жилой комплекс Сиануквиль
Жилой комплекс Сиануквиль
Показать все Жилой комплекс Сиануквиль
Жилой комплекс Сиануквиль
Сиануквиль, Камбоджа
от
$47,823
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 30
Описание пpоeктa. Тimе Squаrе 10 — этo три жилыe башни нa пеpвой линии пляжa Oтрec 1 в Cиaнуквилe. Aпартамeнты с балкoнами и видoм нa мope. Kурoртная инфрастpуктурa уpoвня 4*. Bcё пocтрoeнo девeлопepом Меgakim Wоrld Corрoratiоn Ltd с подтвepждённой pепутацией, с офoрмлeнием собственности …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Diamond Bay Garden
Жилой комплекс Diamond Bay Garden
Жилой комплекс Diamond Bay Garden
Жилой комплекс Diamond Bay Garden
Жилой комплекс Diamond Bay Garden
Показать все Жилой комплекс Diamond Bay Garden
Жилой комплекс Diamond Bay Garden
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
от
$130,000
Застройщик
ODOM
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Камбодже
Недвижимость в Камбодже: все о рынке, ценах, доходности
21.01.2026
Недвижимость в Камбодже: все о рынке, ценах, доходности
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
10.06.2025
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
Показать все публикации