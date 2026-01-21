Квартира в новостройке LE CONDE

LE CONDE — первый smart luxury кондоминиум в сердце BKK1, Пномпень 🏙✨

LE CONDE — премиальный жилой комплекс в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1, сочетающий умные технологии, современную архитектуру и высокий инвестиционный потенциал.

Проект стал первым в Пномпене кондоминиумом с интеграцией smart-систем Xiaomi, создавая новый стандарт комфортной городской жизни.

---

🏡 О проекте

LE CONDE предлагает современные апартаменты различных форматов:

• студии

• 1-bedroom

• 2-bedroom

• 3-bedroom

Каждая квартира оснащена smart-технологиями:

📱 управление климатом

💡 контроль освещения

⚡ энергоэффективные решения

---

🌴 Инфраструктура комплекса

Комплекс предлагает многоуровневую инфраструктуру для жизни и отдыха:

🚗 6 этажей паркинга

🎯 5 уровней развлекательных зон

🏊 бассейн

🍸 sky bar

🏋️ фитнес-центр

🏃 беговая дорожка (250 м)

👶 детская зона (800 м²)

Инфраструктура ориентирована на комфорт, активный образ жизни и досуг.

---

📍 Локация — BKK1

BKK1 — главный деловой и дипломатический центр Пномпеня:

🏛 29 посольств

🏦 банки и финансовые учреждения

🏢 офисы международных компаний

🍽 рестораны, бутики и сервисы

Район характеризуется высоким спросом на аренду и ограниченным предложением жилья.

---

💼 Инвестиционный потенциал

LE CONDE — один из самых привлекательных проектов для инвесторов:

📉 цена от $2,262/м²

📈 потенциал роста до $6,000–9,000/м²

💰 аренда: $800–2,700/мес

Стратегии:

✔ Buy – Rent – Sell (3–5 лет)

ROI: 300%–550%

✔ Пассивный доход

GRR: 24% за 3 года (~8% годовых)

Общий потенциал: 228%–342% за 3–5 лет

---

💳 Условия оплаты

Вариант 1 (100% оплата):

• 5% бронь

• 95% при подписании

• скидки до ~20%+

Вариант 2 (рассрочка 12 месяцев):

• 5% бронь

• 35% при подписании

• 60% рассрочка

📌 Дополнительно:

✔ при оплате 40% — получение ключей + GRR

✔ при 100% оплате — возврат аренды за 3 года (~18% бонус)

---

LE CONDE — это сочетание технологий, статуса и высокой инвестиционной доходности в центре Пномпеня. ✨