Квартира в новостройке LE CONDE

LE CONDE — первый smart luxury кондоминиум в сердце BKK1, Пномпень 🏙✨
LE CONDE — премиальный жилой комплекс в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1, сочетающий умные технологии, современную архитектуру и высокий инвестиционный потенциал.
Проект стал первым в Пномпене кондоминиумом с интеграцией smart-систем Xiaomi, создавая новый стандарт комфортной городской жизни.
---
🏡 О проекте
LE CONDE предлагает современные апартаменты различных форматов:
• студии
• 1-bedroom
• 2-bedroom
• 3-bedroom
Каждая квартира оснащена smart-технологиями:
📱 управление климатом
💡 контроль освещения
⚡ энергоэффективные решения
---
🌴 Инфраструктура комплекса
Комплекс предлагает многоуровневую инфраструктуру для жизни и отдыха:
🚗 6 этажей паркинга
🎯 5 уровней развлекательных зон
🏊 бассейн
🍸 sky bar
🏋️ фитнес-центр
🏃 беговая дорожка (250 м)
👶 детская зона (800 м²)
Инфраструктура ориентирована на комфорт, активный образ жизни и досуг.
---
📍 Локация — BKK1
BKK1 — главный деловой и дипломатический центр Пномпеня:
🏛 29 посольств
🏦 банки и финансовые учреждения
🏢 офисы международных компаний
🍽 рестораны, бутики и сервисы
Район характеризуется высоким спросом на аренду и ограниченным предложением жилья.
---
💼 Инвестиционный потенциал
LE CONDE — один из самых привлекательных проектов для инвесторов:
📉 цена от $2,262/м²
📈 потенциал роста до $6,000–9,000/м²
💰 аренда: $800–2,700/мес
Стратегии:
✔ Buy – Rent – Sell (3–5 лет)
ROI: 300%–550%
✔ Пассивный доход
GRR: 24% за 3 года (~8% годовых)
Общий потенциал: 228%–342% за 3–5 лет
---
💳 Условия оплаты
Вариант 1 (100% оплата):
• 5% бронь
• 95% при подписании
• скидки до ~20%+
Вариант 2 (рассрочка 12 месяцев):
• 5% бронь
• 35% при подписании
• 60% рассрочка
📌 Дополнительно:
✔ при оплате 40% — получение ключей + GRR
✔ при 100% оплате — возврат аренды за 3 года (~18% бонус)
---
LE CONDE — это сочетание технологий, статуса и высокой инвестиционной доходности в центре Пномпеня. ✨