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Квартиры в Камбодже

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Пномпень
211
Khan Boeng Keng Kang
51
Прэахсэйханук
36
Khan Sen Sok
32
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268 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Пномпень, Камбоджа
Квартира 3 комнаты
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 9/38
Просторные апартаменты с 2-мя спальнями площадью 75м.кв. на 9 этаже с панорамным видом на го…
$84,467
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Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4
Стильный кондоминиум с 2 спальнями теперь доступен в Rose Apple Square, одном из самых прест…
$250,000
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Квартира 2 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 18/39
Купить квартиру в Камбодже, в рассрочку от застройщика, в Time Square 11. Предлагаю: сектор …
$50,092
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Квартира 4 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 4 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 41/45
🌟 Wyndham Garden BKK1 — 5★ стиль жизни в самом престижном районе Пномпеня Исключительная …
$1,15 млн
НДС
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Кондо в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
4 Bedroom Unit - 239 кв.м - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 30
ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 60 кв.м В ЛЮКСОВОМ ЖК ОКОЛО КОНСУЛЬСТВ 29 СТРАН. Квартира на 30 эт…
$84,318
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Квартира 2 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 45/47
Экcклюзивный вaриант нeдвижимоcти в центре столицы Kамбoджи - в Пномпeне c доходностью дo…
$169,680
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Квартира в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Квартира
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Площадь 38 м²
🏝️ Таиланд | Паттайя — Dusit Grand Park 3 (Pristine Park 3) 🔥 Резортный комплекс с доходн…
$44,251
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Квартира 3 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Квартира 3 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 43/47
Экcклюзивный вaриант нeдвижимоcти в центре столицы Kамбoджи - в Пномпeне c доходностью дo…
$185,070
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Кондо в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Kingston Royale — просторная 2-спальная спальня в Бён ТомпунеОпыт городской жизни в Kingston…
$60,229
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Кондо 1 комната в Sangkat Tuol Sangkae 2, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Tuol Sangkae 2, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 18
Чип Монг ա ա ա 🔥 ‼️‼️ Для продажи 53 000 $ 🔥 - ONE Bedroom - Full Furniture - Floor Leve…
$53,000
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Квартира 2 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 21/46
Премиальный 5-звёздочный отельный жилой комплекс в центре района BKK1, Пномпень Wyndham G…
$221,522
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Квартира 2 комнаты в Пномпень, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Комплекс Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia. Апартаменты 1+1 в Time Castle 11 …
$56,700
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Кондо в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
2 Bedroom Unit - 74 кв.м. - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Цена по запросу
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Квартира в Пномпень, Камбоджа
Квартира
Пномпень, Камбоджа
🚀 R&F City, Пномпень – готовые квартиры с инфраструктурой в стратегическом месте города. …
$50,000
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Квартира 1 комната в Сиануквиль, Камбоджа
Квартира 1 комната
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 9
Камбоджа ,развивающая страна с мега скоростью. LZ комплекс Sea View Premium расположен в при…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Камбоджа
Студия 1 комната
Камбоджа
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 12
Прекрасная квартира с одной спальней 37 м2, с чистовой отделкой на первой береговой линии …
Цена по запросу
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Кондо в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Кондо с 1 спальней для продажи на Тайм-сквер 7 - Тул КоркОткройте для себя современную город…
$72,000
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Кондо 1 комната в Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя городской комфорт в этой очаровательной 1-местной, 1-ванной квартире на пр…
$86,400
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Кондо в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
2 Спальня - 126 кв.м. - резиденции Odom Living by Odom
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Сиануквиль, Камбоджа
Квартира 3 комнаты
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 20/38
Cуперсовремeнный комплекс ПРEМИУM КЛAСCA!! На пеpвoй линии пoбepeжья в Сиануквиле н…
$135,000
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Кондо в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
1 Спальня - 50 кв.м - R&F CITY MIRO от R&F Group
Цена по запросу
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Кондо 1 комната в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6
Этот красиво оформленный и полностью меблированный кондоминиум расположен в Boeung Keng Kang…
$82,500
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Студия 1 спальня в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Студия 1 спальня
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Собственная стильная студийная резиденция в башне G.A.T.O, знаковая 67-этажная роскошная зас…
$98,115
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Студия 1 комната в Пномпень, Камбоджа
Студия 1 комната
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Комплекс UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia. Апартаменты в UC88 Wyndham G…
$128,700
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Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 16
Этот блок с 1 спальней (NLA: 45 кв.м.) в J Tower 1 представляет собой отличную инвестиционну…
$125,000
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Квартира 1 комната в Сиануквиль, Камбоджа
Квартира 1 комната
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/39
Здание продуманно структурировано следующим образом:Наземный этаж: пляжный клуб, приветствен…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Актуальные условия по Kingston Royale на январь месяц. Внимание, цена указана при 100% опла…
$47,752
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Пентхаус в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Пентхаус
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Дизайн пентхауса вашей мечты в La Vista Первый, ПномпеньВы когда-нибудь мечтали создать свой…
$757,500
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Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6
Испытайте современную городскую жизнь в лучшем виде с этим стильным кондоминиумом с 1 спальн…
$117,000
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Типы недвижимости в Камбодже

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кондо
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однокомнатные
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трехкомнатные
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