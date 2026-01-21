Резиденция UC88 Wyndham Garden BKK1 – Iconic 5-Star Investment in Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
$177,000
ID: 36791
Дата обновления: 20.05.2026

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Boeng Keng Kang
  • Деревня
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Адрес
    Street 322

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    46
    Количество этажей
    46

О комплексе

Пномпеньский сад UC88 Wyndham Garden BKK1 - это 46-этажная роскошная гостинично-жилая башня, разработанная UC Group, отмечающая первую в городе 5-звездочную фирменную резиденцию в престижном районе BKK1.

Стратегически расположенный на улице 322, всего в 1,3 км от памятника Независимости, проект находится в самом сердце столичного дипломатического, финансового и жизненного центра.

Концепция и управление

  • 5-звездочная резиденция в отеле Wyndham Hotel & Resorts
  • Управление гостеприимством в 95+ странах
  • Упор на безопасность инвестиций и качество услуг

Резиденции

  • Студия, 1BR, 2BR единицы
  • Дуплексные пентхаусы (верхние этажи)
  • Гостиничные резиденции (средние этажи)
  • Умное здание по всей

Премиальные удобства

  • Sky Bar, Sky Garden & Lounge на крыше
  • Бассейны бесконечности, тренажерный зал, пар и сауна
  • VIP-зал, спа и массажные услуги
  • Вино, виски и сигарный бар
  • Японская и китайская столовая

Основные моменты

  • 46 этажей (176,8 м высотой)
  • Helipad и оздоровительный центр на крыше
  • 8 скоростных лифтов
  • Завершение: Q3 2026

Глобально управляемый роскошный адрес, сочетающий в себе гостеприимство, образ жизни и высокодоходный инвестиционный потенциал в самом сердце BKK1.

