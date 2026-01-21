Резиденция UC88 Wyndham Garden BKK1 – Iconic 5-Star Investment in Phnom Penh

Пномпеньский сад UC88 Wyndham Garden BKK1 - это 46-этажная роскошная гостинично-жилая башня, разработанная UC Group, отмечающая первую в городе 5-звездочную фирменную резиденцию в престижном районе BKK1.

Стратегически расположенный на улице 322, всего в 1,3 км от памятника Независимости, проект находится в самом сердце столичного дипломатического, финансового и жизненного центра.

Концепция и управление

5-звездочная резиденция в отеле Wyndham Hotel & Resorts

Управление гостеприимством в 95+ странах

Упор на безопасность инвестиций и качество услуг

Резиденции

Студия, 1BR, 2BR единицы

Дуплексные пентхаусы (верхние этажи)

Гостиничные резиденции (средние этажи)

Умное здание по всей

Премиальные удобства

Sky Bar, Sky Garden & Lounge на крыше

Бассейны бесконечности, тренажерный зал, пар и сауна

VIP-зал, спа и массажные услуги

Вино, виски и сигарный бар

Японская и китайская столовая

Основные моменты

46 этажей (176,8 м высотой)

Helipad и оздоровительный центр на крыше

8 скоростных лифтов

Завершение: Q3 2026

Глобально управляемый роскошный адрес, сочетающий в себе гостеприимство, образ жизни и высокодоходный инвестиционный потенциал в самом сердце BKK1.