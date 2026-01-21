Апарт-отель Комплекс UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Пномпень, Камбоджа
$128,700
1.5308609
80.2389637
127 243.6959004
ID: 35236
Дата обновления: 18.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Апартаменты в UC88 Wyndham Garden: от 128.770 USD со скидкой.

UC88 Wyndham Garden — премиальные апартаменты с гостиничным сервисом в сердце Пномпеня

Откройте для себя жизнь в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1. UC88 Wyndham Garden предлагает резиденции премиум‑класса с полным сервисом 5★ от международной сети Wyndham (9 280+ отелей в 95 странах).

Сдача проекта: запланирована на Q3 2026.

Ключевые преимущества:

Гарантированный доход: программа GRR

• 6% годовых на 10 лет
• 7% годовых на 5 лет
• 8% годовых на 3 года

  • Топовая локация: улица 322, район BKK1 — центр деловой и культурной жизни Пномпеня. В пешей доступности: Монумент Независимости, AEON Mall, бульвар Нородом.
  • Бренд Wyndham: официальное управление гарантирует стабильный уровень сервиса и доходности.
  • 5★ сервис и премиальная отделка: бренды Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, Aquatiz, мраморная плитка, Low‑E стеклопакеты, полная меблировка.
  • Умные технологии: смарт‑система DOWHAT (room‑service, робот‑доставка, умное управление юнитом через приложение).
  • Ликвидность: стабильный спрос на аренду от экспатов и специалистов международных компаний.

Типы апартаментов:

Студии

  • 44 м2 – 58 м2
  • $147 000 – $189 000
  • Подходят для минимального входа и быстрой последующей ликвидности.

1 Bedroom

  • 59 м2 – 100 м2
  • $176 000 – $288 000
  • Самый универсальный формат для аренды и перепродажи.

2 Bedroom

  • 106 м2 – 116 м2
  • $303 000 – $368 000
  • Премиальный сегмент с сильной динамикой роста стоимости.

3 Bedroom (Premium)

  • 148 м2 – 193 м2
  • $423 000 – $598 000
  • Редкие, просторные планировки — чаще всего покупают под личное проживание или долгосрочную инвестицию.

4 Bedroom (Premium)

  • 567 м2–628 м2
  • $1.98M – $2.20M
  • Уникальные юниты, штучный продукт на рынке.

Специальные предложения:

Скидка 10 %
при стандартном плане оплаты:

  • 30 % при подписании
  • 20 % рассрочка на 12 месяцев
  • 50 % при получении (Q3 2026)

Скидка 15 %
при увеличенном первоначальном взносе:

  • 50 % при подписании
  • 40 % рассрочка
  • 10 % при получении (Q3 2026)

Пример расчёта для 1 Bedroom (63 м2):

  • цена с дисконтом: 161,778;
  • цена за м2: 2,718;
  • гарантированный доход: 6 % годовых (10,277 в год / 856 в месяц);
  • итоговый доход за 10 лет: 102,776.

Формат проекта:

  • 46 этажей;
  • 459 юнитов;
  • зонирование: hotel residence (5–22 этаж), инфраструктура (23A–25 этаж), premium residences (35–45 этаж).

Инфраструктура уровня 5★:

  • infinity‑бассейн;
  • SPA‑комплекс и фитнес‑зона;
  • ресторан и винный зал;
  • function room;
  • открытые сады и лаунж‑зоны;
  • sky‑bar на крыше;
  • lobby‑консьерж.

Девелопер: UC Group (30‑летний опыт, проекты The View, Golden One).
Инвестируйте в UC88 Wyndham Garden — сочетание престижной локации, международного сервиса и гарантированной доходности в самом перспективном районе Пномпеня!
Звоните или пишите нам прямо сейчас — поможем подобрать оптимальный вариант апартаментов и расскажем подробнее об условиях покупки!

Также в продаже большой выбор недвижимости для инвестиций в странах - Мальдивы, Турция, Батуми, Занзибар, Таиланд, Бали под управлением отельных операторов Radisson & Windham!

