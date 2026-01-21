Апарт-отель Комплекс UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Апартаменты в UC88 Wyndham Garden: от 128.770 USD со скидкой.
UC88 Wyndham Garden — премиальные апартаменты с гостиничным сервисом в сердце Пномпеня
Откройте для себя жизнь в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1. UC88 Wyndham Garden предлагает резиденции премиум‑класса с полным сервисом 5★ от международной сети Wyndham (9 280+ отелей в 95 странах).
Сдача проекта: запланирована на Q3 2026.
Ключевые преимущества:
Гарантированный доход: программа GRR
• 6% годовых на 10 лет
• 7% годовых на 5 лет
• 8% годовых на 3 года
- Топовая локация: улица 322, район BKK1 — центр деловой и культурной жизни Пномпеня. В пешей доступности: Монумент Независимости, AEON Mall, бульвар Нородом.
- Бренд Wyndham: официальное управление гарантирует стабильный уровень сервиса и доходности.
- 5★ сервис и премиальная отделка: бренды Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, Aquatiz, мраморная плитка, Low‑E стеклопакеты, полная меблировка.
- Умные технологии: смарт‑система DOWHAT (room‑service, робот‑доставка, умное управление юнитом через приложение).
- Ликвидность: стабильный спрос на аренду от экспатов и специалистов международных компаний.
Типы апартаментов:
Студии
- 44 м2 – 58 м2
- $147 000 – $189 000
- Подходят для минимального входа и быстрой последующей ликвидности.
1 Bedroom
- 59 м2 – 100 м2
- $176 000 – $288 000
- Самый универсальный формат для аренды и перепродажи.
2 Bedroom
- 106 м2 – 116 м2
- $303 000 – $368 000
- Премиальный сегмент с сильной динамикой роста стоимости.
3 Bedroom (Premium)
- 148 м2 – 193 м2
- $423 000 – $598 000
- Редкие, просторные планировки — чаще всего покупают под личное проживание или долгосрочную инвестицию.
4 Bedroom (Premium)
- 567 м2–628 м2
- $1.98M – $2.20M
- Уникальные юниты, штучный продукт на рынке.
Специальные предложения:
Скидка 10 %
при стандартном плане оплаты:
- 30 % при подписании
- 20 % рассрочка на 12 месяцев
- 50 % при получении (Q3 2026)
Скидка 15 %
при увеличенном первоначальном взносе:
- 50 % при подписании
- 40 % рассрочка
- 10 % при получении (Q3 2026)
Пример расчёта для 1 Bedroom (63 м2):
- цена с дисконтом: 161,778;
- цена за м2: 2,718;
- гарантированный доход: 6 % годовых (10,277 в год / 856 в месяц);
- итоговый доход за 10 лет: 102,776.
Формат проекта:
- 46 этажей;
- 459 юнитов;
- зонирование: hotel residence (5–22 этаж), инфраструктура (23A–25 этаж), premium residences (35–45 этаж).
Инфраструктура уровня 5★:
- infinity‑бассейн;
- SPA‑комплекс и фитнес‑зона;
- ресторан и винный зал;
- function room;
- открытые сады и лаунж‑зоны;
- sky‑bar на крыше;
- lobby‑консьерж.
Девелопер: UC Group (30‑летний опыт, проекты The View, Golden One).
