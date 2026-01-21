Апарт-отель Комплекс UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Комплекс UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Апартаменты в UC88 Wyndham Garden: от 128.770 USD со скидкой.

UC88 Wyndham Garden — премиальные апартаменты с гостиничным сервисом в сердце Пномпеня

Откройте для себя жизнь в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1. UC88 Wyndham Garden предлагает резиденции премиум‑класса с полным сервисом 5★ от международной сети Wyndham (9 280+ отелей в 95 странах).

Сдача проекта: запланирована на Q3 2026.

Ключевые преимущества:

Гарантированный доход: программа GRR

• 6% годовых на 10 лет

• 7% годовых на 5 лет

• 8% годовых на 3 года

Топовая локация: улица 322, район BKK1 — центр деловой и культурной жизни Пномпеня. В пешей доступности: Монумент Независимости, AEON Mall, бульвар Нородом.

улица 322, район BKK1 — центр деловой и культурной жизни Пномпеня. В пешей доступности: Монумент Независимости, AEON Mall, бульвар Нородом. Бренд Wyndham: официальное управление гарантирует стабильный уровень сервиса и доходности.

официальное управление гарантирует стабильный уровень сервиса и доходности. 5★ сервис и премиальная отделка: бренды Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, Aquatiz, мраморная плитка, Low‑E стеклопакеты, полная меблировка.

бренды Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, Aquatiz, мраморная плитка, Low‑E стеклопакеты, полная меблировка. Умные технологии: смарт‑система DOWHAT (room‑service, робот‑доставка, умное управление юнитом через приложение).

смарт‑система DOWHAT (room‑service, робот‑доставка, умное управление юнитом через приложение). Ликвидность: стабильный спрос на аренду от экспатов и специалистов международных компаний.

Типы апартаментов:

Студии

44 м2 – 58 м2

$147 000 – $189 000

Подходят для минимального входа и быстрой последующей ликвидности.

1 Bedroom

59 м2 – 100 м2

$176 000 – $288 000

Самый универсальный формат для аренды и перепродажи.

2 Bedroom

106 м2 – 116 м2

$303 000 – $368 000

Премиальный сегмент с сильной динамикой роста стоимости.

3 Bedroom (Premium)

148 м2 – 193 м2

$423 000 – $598 000

Редкие, просторные планировки — чаще всего покупают под личное проживание или долгосрочную инвестицию.

4 Bedroom (Premium)

567 м2–628 м2

$1.98M – $2.20M

Уникальные юниты, штучный продукт на рынке.

Специальные предложения:

Скидка 10 %

при стандартном плане оплаты:

30 % при подписании

20 % рассрочка на 12 месяцев

50 % при получении (Q3 2026)

Скидка 15 %

при увеличенном первоначальном взносе:

50 % при подписании

40 % рассрочка

10 % при получении (Q3 2026)

Пример расчёта для 1 Bedroom (63 м2):

цена с дисконтом: 161,778;

цена за м2: 2,718;

гарантированный доход: 6 % годовых (10,277 в год / 856 в месяц);

итоговый доход за 10 лет: 102,776.

Формат проекта:

46 этажей;

459 юнитов;

зонирование: hotel residence (5–22 этаж), инфраструктура (23A–25 этаж), premium residences (35–45 этаж).

Инфраструктура уровня 5★:

infinity‑бассейн;

SPA‑комплекс и фитнес‑зона;

ресторан и винный зал;

function room;

открытые сады и лаунж‑зоны;

sky‑bar на крыше;

lobby‑консьерж.

Девелопер: UC Group (30‑летний опыт, проекты The View, Golden One).

