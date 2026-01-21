Жилой комплекс Комплекс Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Пномпень, Камбоджа
$88,000
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
ID: 35235
Дата обновления: 18.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Апартаменты 1+1 в Time Square 9 (TS 9): от 88.000 USD со скидкой 10%.

Time Square 9 (The Gatsby Residence) в Пномпене: роскошные апартаменты в стиле «Великого Гэтсби» — инвестиция в будущее!

Откройте для себя новую эру роскоши в столице Камбоджи! В престижном районе BKK1 стартует продажа квартир в небоскрёбе Time Square 9 — проекте, вдохновлённом эстетикой «Великого Гэтсби». Это девятый проект от лидера рынка — компании Megakim World Corp., который задаст новый стандарт жизни в Пномпене.

Почему Time Square 9 (TS 9) — это уникальная возможность?

  • Надёжный застройщик: Megakim World Corp. признана лучшим застройщиком кондоминиумов в Камбодже в 2024 году.
  • Престижное расположение: район BKK1 — дипломатический и деловой центр Пномпеня.
  • Выгодная инвестиция: ожидаемая доходность от аренды — 8–10 % годовых.
  • Условия Pre‑Sale: беспроцентная рассрочка и привлекательные цены на старте.
  • Владение для иностранцев: формат Freehold (полная собственность) на основе стратового титула.

Идеальная локация: всё рядом

Time Square 9 расположен по адресу: улица 278 (St. 278)

Район BKK1 — самый престижный район Пномпеня где сосредоточены:

  • Посольства
  • Лучшие рестораны и бутики
  • Международные школы
  • Бизнес‑центры

Уникальная концепция «Gatsby Era»

Проект вдохновлён эстетикой романа и фильма «Великий Гэтсби». Архитектура и интерьеры в стиле ар‑деко перенесут вас в атмосферу роскоши и гламура 1920‑х годов.
Характеристики проекта

  • Высота: 39 этажей
  • Количество квартир: 600
  • Типы квартир: от 1 до 4 спален
  • Площадь: от 60 м2 до 190 м2
  • Старт строительства: лето 2026 года
  • Срок сдачи: ориентировочно 2029 год

Роскошная инфраструктура и услуги

Наслаждайтесь жизнью премиум‑класса, не покидая комплекса:

  • На крыше: панорамный бассейн и sky‑бар с видом на город
  • Wellness‑зона: современный фитнес‑зал и SPA‑центр
  • Для всей семьи: детские площадки и зоны отдыха
  • Работа и развлечения: коворкинг и домашний кинотеатр
  • Сервис премиум‑класса: профессиональная «пятизвёздочная» управляющая компания

Инвестиционные условия (Pre‑Sale)

Не упустите шанс войти в проект на ранней стадии:

  • Цена: от 1 500 USD за м2 на старте продаж
  • Первоначальный взнос — 20 %
  • Остаток выплачивается в течение 4 лет платежами раз в полгода (6 % от остатка)

Кому подойдёт Time Square 9 (TS 9)?

  • Инвесторам: высокая доходность от аренды (8–10 % годовых) и рост капитализации к моменту сдачи
  • Бизнесменам: престижное жильё рядом с деловыми центрами и международными школами
  • Тем, кто планирует переезд: возможность получить полную собственность (Freehold) и жить в самом престижном районе Пномпеня
  • Ценителям роскоши: атмосфера «Великого Гэтсби», стиль ар‑деко и премиальный сервис.

Успейте забронировать квартиру в Time Square 9 (TS 9)!

Количество квартир ограничено — лучшие лоты разбирают первыми. Станьте обладателем апартаментов в стиле ар‑деко в сердце Пномпеня!

Что вы получаете:

  • Инвестицию с высокой доходностью
  • Жильё премиум‑класса от надёжного застройщика
  • Расположение в престижном районе BKK1
  • Инфраструктуру пятизвёздочного отеля
  • Возможность владеть недвижимостью в Камбодже на правах полной собственности

Звоните прямо сейчас или пишите нам — ответим на все вопросы, предоставим детальный прайс‑лист и поможем забронировать квартиру на самых выгодных условиях!

Также в продаже большой выбор недвижимости для инвестиций в странах - Мальдивы, Турция, Батуми, Занзибар, Таиланд, Бали под управлением отельных операторов Radisson & Windham!

Местонахождение на карте

Пномпень, Камбоджа

