Жилой комплекс Комплекс Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Комплекс Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Апартаменты 1+1 в Time Square 9 (TS 9): от 88.000 USD со скидкой 10%.

Time Square 9 (The Gatsby Residence) в Пномпене: роскошные апартаменты в стиле «Великого Гэтсби» — инвестиция в будущее!

Откройте для себя новую эру роскоши в столице Камбоджи! В престижном районе BKK1 стартует продажа квартир в небоскрёбе Time Square 9 — проекте, вдохновлённом эстетикой «Великого Гэтсби». Это девятый проект от лидера рынка — компании Megakim World Corp., который задаст новый стандарт жизни в Пномпене.

Почему Time Square 9 (TS 9) — это уникальная возможность?

Надёжный застройщик: Megakim World Corp. признана лучшим застройщиком кондоминиумов в Камбодже в 2024 году.

Megakim World Corp. признана лучшим застройщиком кондоминиумов в Камбодже в 2024 году. Престижное расположение: район BKK1 — дипломатический и деловой центр Пномпеня.

район BKK1 — дипломатический и деловой центр Пномпеня. Выгодная инвестиция: ожидаемая доходность от аренды — 8–10 % годовых.

ожидаемая доходность от аренды — 8–10 % годовых. Условия Pre‑Sale: беспроцентная рассрочка и привлекательные цены на старте.

беспроцентная рассрочка и привлекательные цены на старте. Владение для иностранцев: формат Freehold (полная собственность) на основе стратового титула.

Идеальная локация: всё рядом

Time Square 9 расположен по адресу: улица 278 (St. 278)

Район BKK1 — самый престижный район Пномпеня где сосредоточены:

Посольства

Лучшие рестораны и бутики

Международные школы

Бизнес‑центры

Уникальная концепция «Gatsby Era»

Проект вдохновлён эстетикой романа и фильма «Великий Гэтсби». Архитектура и интерьеры в стиле ар‑деко перенесут вас в атмосферу роскоши и гламура 1920‑х годов.

Характеристики проекта

Высота: 39 этажей

39 этажей Количество квартир: 600

600 Типы квартир: от 1 до 4 спален

от 1 до 4 спален Площадь: от 60 м2 до 190 м2

от 60 м2 до 190 м2 Старт строительства: лето 2026 года

лето 2026 года Срок сдачи: ориентировочно 2029 год

Роскошная инфраструктура и услуги

Наслаждайтесь жизнью премиум‑класса, не покидая комплекса:

На крыше: панорамный бассейн и sky‑бар с видом на город

панорамный бассейн и sky‑бар с видом на город Wellness‑зона: современный фитнес‑зал и SPA‑центр

современный фитнес‑зал и SPA‑центр Для всей семьи : детские площадки и зоны отдыха

: детские площадки и зоны отдыха Работа и развлечения: коворкинг и домашний кинотеатр

коворкинг и домашний кинотеатр Сервис премиум‑класса: профессиональная «пятизвёздочная» управляющая компания

Инвестиционные условия (Pre‑Sale)

Не упустите шанс войти в проект на ранней стадии:

Цена: от 1 500 USD за м2 на старте продаж

от 1 500 USD за м2 на старте продаж Первоначальный взнос — 20 %

— 20 % Остаток выплачивается в течение 4 лет платежами раз в полгода (6 % от остатка)

Кому подойдёт Time Square 9 (TS 9)?

Инвесторам: высокая доходность от аренды (8–10 % годовых) и рост капитализации к моменту сдачи

высокая доходность от аренды (8–10 % годовых) и рост капитализации к моменту сдачи Бизнесменам: престижное жильё рядом с деловыми центрами и международными школами

престижное жильё рядом с деловыми центрами и международными школами Тем, кто планирует переезд: возможность получить полную собственность (Freehold) и жить в самом престижном районе Пномпеня

возможность получить полную собственность (Freehold) и жить в самом престижном районе Пномпеня Ценителям роскоши: атмосфера «Великого Гэтсби», стиль ар‑деко и премиальный сервис.

Успейте забронировать квартиру в Time Square 9 (TS 9)!

Количество квартир ограничено — лучшие лоты разбирают первыми. Станьте обладателем апартаментов в стиле ар‑деко в сердце Пномпеня!

Что вы получаете:

Инвестицию с высокой доходностью

Жильё премиум‑класса от надёжного застройщика

Расположение в престижном районе BKK1

Инфраструктуру пятизвёздочного отеля

Возможность владеть недвижимостью в Камбодже на правах полной собственности

Также в продаже большой выбор недвижимости для инвестиций в странах - Мальдивы, Турция, Батуми, Занзибар, Таиланд, Бали под управлением отельных операторов Radisson & Windham!