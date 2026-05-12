Realestate.com.kh

Камбоджа,
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2009
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Polski, Français
Веб-сайт
Realestate.com.kh
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

Свяжитесь с нами, если вам нужна помощь в поиске нашего офиса или если вы хотите обсудить возможности рекламы и партнёрства с Realestate.com.kh.

Являясь крупнейшим порталом недвижимости Камбоджи с 2009 года, Realestate.com.kh является ведущим источником объектов недвижимости и одной из лучших платформ для продвижения услуг, связанных с недвижимостью.

Благодаря команде из более чем 90 профессионалов мы предоставляем комплексную поддержку через наш отдел инвестиционного консалтинга, отдел аренды, юридический отдел, подразделение по управлению недвижимостью и крупную внутреннюю маркетинговую команду. Мы сопровождаем как местных, так и международных клиентов на протяжении всего процесса покупки, включая полностью дистанционные сделки и помощь с документацией.

Независимо от того, хотите ли вы купить, инвестировать, арендовать, рекламировать свои услуги или стать нашим партнёром, наша опытная команда готова сделать процесс простым, безопасным и эффективным.

Услуги

В Realestate.com.kh мы предоставляем комплексные решения в сфере недвижимости для местных и международных клиентов. Как ведущий портал недвижимости Камбоджи с 2009 года, мы помогаем покупателям, инвесторам, владельцам недвижимости, застройщикам и партнёрам уверенно ориентироваться на рынке недвижимости Камбоджи.

Наша компания, в которой работает более 90 опытных специалистов, обеспечивает полную поддержку на каждом этапе сделки с недвижимостью. Наша команда инвестиционных консультантов помогает клиентам находить лучшие возможности благодаря анализу рынка, сравнению проектов и индивидуальным инвестиционным рекомендациям. Мы также предоставляем услуги по продаже кондоминиумов, вилл, земельных участков, офисных помещений и коммерческой недвижимости по всей Камбодже.

Наш отдел аренды поддерживает как владельцев недвижимости, так и арендаторов, предлагая решения для краткосрочной и долгосрочной аренды, а юридический отдел помогает клиентам с договорами, процедурами передачи собственности, документацией и сопровождением сделок. Международные покупатели могут осуществлять покупки полностью дистанционно при полной поддержке нашей команды, включая онлайн-консультации, цифровую документацию и координацию сделок.

Кроме того, мы предоставляем профессиональные услуги по управлению недвижимостью, помогая владельцам сохранять и увеличивать стоимость их объектов благодаря управлению арендаторами, координации технического обслуживания и операционной поддержке.

Как ведущая платформа в сфере недвижимости, мы также предлагаем эффективные маркетинговые и рекламные решения для застройщиков, агентств и брендов, связанных с недвижимостью. Наша внутренняя маркетинговая команда занимается продвижением проектов, поддержкой бренда, кампаниями в социальных сетях и премиальными рекламными возможностями для максимального увеличения видимости на рынке Камбоджи.

Мы также сопровождаем клиентов на финальном этапе передачи недвижимости, включая инспекцию объекта, проверку дефектов, передачу ключей и координацию установки мебели. Для зарубежных покупателей наша команда может полностью дистанционно организовать процесс передачи и подготовки недвижимости, делая владение недвижимостью в Камбодже простым, безопасным и удобным.

Независимо от того, хотите ли вы купить, инвестировать, арендовать, рекламировать услуги или сотрудничать с нами, наша опытная команда готова предоставить профессиональную поддержку на каждом этапе.

Новостройки
Смотреть все 3 новостройки
Жилой комплекс Kingston Royale Condominium
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
$45,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 36
Описание проектаКингстон Рояль - Современная городская жизнь в сердце Бён ТомпунаПоднявшись на 36 этажей над одним из самых быстрорастущих районов Пномпеня, Кингстон Рояль представляет новый стандарт доступной роскоши и современного города, живущего в Бён Томпуне. Стратегически расположенный…
Realestate.com.kh
Жилой комплекс Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
$80,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 39
«Ключевые детали проекта Расположение: Проект расположен в самом центре Boeng Keng Kang 1 (BKK1) — престижного жилого и коммерческого района, популярного среди экспатов и профессионалов. Девелопер: Megakim World Corp — надёжный бренд в Камбодже с успешными проектами, такими как Time Sq…
Realestate.com.kh
Многоквартирный жилой дом Time Square 11, также известный как Time Castle XI
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
$49,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 39
1 объект недвижимости 1
Time Square 11, также известный как Time Castle XI, представляет новое поколение городской жизни в самом сердце района BKK3. Проект разработан известной компанией Megakim World Corp. Этот современный 39-этажный жилой комплекс создан для тех, кто хочет ощутить уникальное сочетание международн…
Realestate.com.kh
