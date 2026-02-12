  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Sen Sok

Новостройки в Khan Sen Sok, Камбоджа

Жилой комплекс Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
$88,992
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 36
Площадь 40–60 м²
🌆 Премиальные апартаменты Time Square 9 в центре Пномпеня — старт продаж скоро   Один из самых ожидаемых проектов в престижном районе BKK1 💎 Редкая возможность войти в проект на раннем этапе 📈 Высокий инвестиционный потенциал 📍 Локация №1 в столице Камбоджи 🌍 Подходит иност…
Квартира 1 комната
40.0 – 60.0
68,000 – 97,974
VIP REALTY CLUB
