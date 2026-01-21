Жилой комплекс Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
$80,000
$22,000/м²
Дата обновления: 11.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Boeng Keng Kang
  • Деревня
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir
  • Адрес
    Samdach Louis Em Street 282, no 5 Score Sports Bar Grill Phnom Penh

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    2029
    2029
  • Варианты отделки
    С отделкой
    С отделкой
  • Количество этажей
    39
    39

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

«Ключевые детали проекта

Расположение: Проект расположен в самом центре Boeng Keng Kang 1 (BKK1) — престижного жилого и коммерческого района, популярного среди экспатов и профессионалов.

Девелопер: Megakim World Corp — надёжный бренд в Камбодже с успешными проектами, такими как Time Square 302 и 306.

Типы апартаментов: Предлагаются резиденции с 1, 2, 3 и 4 спальнями площадью от 60 до 190 кв. м.

Цены: Стартовая цена — примерно от 1 700 долларов США за квадратный метр.

Сроки строительства: Начало строительства запланировано на 2026 год, ориентировочное завершение — около 2029 года.

 

Удобства и стиль жизни

Жители Time Square 9 получат доступ к разнообразной инфраструктуре гостиничного уровня, расположенной преимущественно на крыше и верхних этажах:

Крыша здания: Инфинити-бассейн, детский бассейн и дизайнерский sky-bar с панорамным обзором города на 360°.

Здоровье и спорт: Современный фитнес-зал, студия йоги и wellness-центр.

Общение и развлечения: Sky lounge и кафе, частный кинотеатр, игровая зона и сигарный лаунж.

Безопасность и сервис: Круглосуточная рецепция, консьерж-сервис и многоуровневая парковка.

Доходность и ROI

Доход от аренды: Прогнозируемая чистая доходность — 6,5%–8,5% годовых.

Рост капитала: Высокий потенциал роста стоимости благодаря низкому соотношению цены входа к рыночной стоимости.

Право собственности: Полный Strata Title доступен как для международных, так и для местных покупателей.

Гибкие условия оплаты

Первоначальный взнос: 10%–20%.

Рассрочка: 40 месяцев без процентов (привязана к этапам строительства).

Окончательный платёж: 40% при передаче объекта.

Дополнительное финансирование: Остаток суммы при передаче может быть профинансирован на срок до 10 лет.

Преимущества расположения

Стратегическое местоположение: В пешей доступности от крупных посольств, международных школ и медицинских центров.

Образ жизни: Проект находится в центре премиальной гастрономической и кофейной культуры района BKK1.

Близость: В нескольких минутах от Монумента Независимости и района Riverside.

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа

Многоквартирный жилой дом Time Square 9
Пномпень, Камбоджа
от
$147,200
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 36
Time Square 9 — премиальный небоскрёб в стиле Gatsby в центре Пномпеня, BKK1 🏙✨ Time Square 9 — новый знаковый жилой проект в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1, Пномпень. Проект вдохновлён эстетикой эпохи «Великого Гэтсби»: ар-деко, утончённый дизайн, внимание к деталям и…
Многоквартирный жилой дом Kingston Royale
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
от
$47,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 36
Kingston Royale — современный жилой комплекс в развивающемся районе Пномпеня 🏙✨ Kingston Royale — многофункциональный жилой проект в столице Камбоджи, предлагающий доступный вход в рынок недвижимости с высоким инвестиционным потенциалом. Комплекс расположен в перспективной локации рядо…
Многоквартирный жилой дом Time
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,197
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 30
Площадь 38–60 м²
3 объекта недвижимости 3
Описание пpоeктa. Тimе Squаrе 10 — этo три жилыe башни нa пеpвой линии пляжa Oтрec 1 в Cиaнуквилe. Aпартамeнты с балкoнами и видoм нa мope. Kурoртная инфрастpуктурa уpoвня 4*. Bcё пocтрoeнo девeлопepом Меgakim Wоrld Corрoratiоn Ltd с подтвepждённой pепутацией, с офoрмлeнием собственности …
Квартира 1 комната
38.0 – 60.0
44,250 – 84,318
