Жилой комплекс Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

«Ключевые детали проекта

Расположение: Проект расположен в самом центре Boeng Keng Kang 1 (BKK1) — престижного жилого и коммерческого района, популярного среди экспатов и профессионалов.

Девелопер: Megakim World Corp — надёжный бренд в Камбодже с успешными проектами, такими как Time Square 302 и 306.

Типы апартаментов: Предлагаются резиденции с 1, 2, 3 и 4 спальнями площадью от 60 до 190 кв. м.

Цены: Стартовая цена — примерно от 1 700 долларов США за квадратный метр.

Сроки строительства: Начало строительства запланировано на 2026 год, ориентировочное завершение — около 2029 года.

Удобства и стиль жизни

Жители Time Square 9 получат доступ к разнообразной инфраструктуре гостиничного уровня, расположенной преимущественно на крыше и верхних этажах:

Крыша здания: Инфинити-бассейн, детский бассейн и дизайнерский sky-bar с панорамным обзором города на 360°.

Здоровье и спорт: Современный фитнес-зал, студия йоги и wellness-центр.

Общение и развлечения: Sky lounge и кафе, частный кинотеатр, игровая зона и сигарный лаунж.

Безопасность и сервис: Круглосуточная рецепция, консьерж-сервис и многоуровневая парковка.

Доходность и ROI

Доход от аренды: Прогнозируемая чистая доходность — 6,5%–8,5% годовых.

Рост капитала: Высокий потенциал роста стоимости благодаря низкому соотношению цены входа к рыночной стоимости.

Право собственности: Полный Strata Title доступен как для международных, так и для местных покупателей.

Гибкие условия оплаты

Первоначальный взнос: 10%–20%.

Рассрочка: 40 месяцев без процентов (привязана к этапам строительства).

Окончательный платёж: 40% при передаче объекта.

Дополнительное финансирование: Остаток суммы при передаче может быть профинансирован на срок до 10 лет.

Преимущества расположения

Стратегическое местоположение: В пешей доступности от крупных посольств, международных школ и медицинских центров.

Образ жизни: Проект находится в центре премиальной гастрономической и кофейной культуры района BKK1.

Близость: В нескольких минутах от Монумента Независимости и района Riverside.