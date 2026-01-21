Жилой комплекс Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

«Ключевые детали проекта
Расположение: Проект расположен в самом центре Boeng Keng Kang 1 (BKK1) — престижного жилого и коммерческого района, популярного среди экспатов и профессионалов.
Девелопер: Megakim World Corp — надёжный бренд в Камбодже с успешными проектами, такими как Time Square 302 и 306.
Типы апартаментов: Предлагаются резиденции с 1, 2, 3 и 4 спальнями площадью от 60 до 190 кв. м.
Цены: Стартовая цена — примерно от 1 700 долларов США за квадратный метр.
Сроки строительства: Начало строительства запланировано на 2026 год, ориентировочное завершение — около 2029 года.
Удобства и стиль жизни
Жители Time Square 9 получат доступ к разнообразной инфраструктуре гостиничного уровня, расположенной преимущественно на крыше и верхних этажах:
Крыша здания: Инфинити-бассейн, детский бассейн и дизайнерский sky-bar с панорамным обзором города на 360°.
Здоровье и спорт: Современный фитнес-зал, студия йоги и wellness-центр.
Общение и развлечения: Sky lounge и кафе, частный кинотеатр, игровая зона и сигарный лаунж.
Безопасность и сервис: Круглосуточная рецепция, консьерж-сервис и многоуровневая парковка.
Доходность и ROI
Доход от аренды: Прогнозируемая чистая доходность — 6,5%–8,5% годовых.
Рост капитала: Высокий потенциал роста стоимости благодаря низкому соотношению цены входа к рыночной стоимости.
Право собственности: Полный Strata Title доступен как для международных, так и для местных покупателей.
Гибкие условия оплаты
Первоначальный взнос: 10%–20%.
Рассрочка: 40 месяцев без процентов (привязана к этапам строительства).
Окончательный платёж: 40% при передаче объекта.
Дополнительное финансирование: Остаток суммы при передаче может быть профинансирован на срок до 10 лет.
Преимущества расположения
Стратегическое местоположение: В пешей доступности от крупных посольств, международных школ и медицинских центров.
Образ жизни: Проект находится в центре премиальной гастрономической и кофейной культуры района BKK1.
Близость: В нескольких минутах от Монумента Независимости и района Riverside.