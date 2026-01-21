Квартира в новостройке Time Castle XI

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
$63,216
19
ID: 35229
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.04.2026

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Boeng Keng Kang
  • Деревня
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei
  • Адрес
    Street 113

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2030
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    39

О комплексе

Time Castle XI — архитектурный символ нового Пномпеня в BKK3 🏙✨

Time Castle XI — современный жилой небоскрёб в деловом центре Пномпеня (район BKK3), рядом с престижным BKK1 (всего ~300 метров).

Проект сочетает уникальную архитектуру, статусную локацию и высокий инвестиционный потенциал, формируя новый ориентир городской жизни.

📍 Локация — BKK3 (продолжение BKK1)

BKK3 считается естественным продолжением BKK1 — одного из самых дорогих районов столицы:

🏙 деловой центр города
🏨 более 50 отелей
🍽 более 70 ресторанов и 80 кафе
🏢 высокая концентрация бизнеса и услуг

Ограниченное предложение жилья формирует:

📈 рост стоимости недвижимости
💰 высокий арендный спрос

🏡 О проекте

Time Castle XI — это современная башня с продуманной инфраструктурой:

39 этажей
390 квартир (1–2 спальни)
• парковка (2–6 этажи)
• лобби (ground floor)

На крыше:

🏊 sky pool
🍸 sky lounge
🏋️ sky gym
👶 детская зона
🌿 прогулочные пространства

🏛 Архитектурная концепция

Проект разработан архитектором Dominique Desment и представляет собой уникальную концепцию:

🔲 строгий инженерный каркас
⭕ «вторая кожа» — перфорированный фасад из мягких форм

Фасад работает со светом:

☀ днём — мягкое рассеивание света
🌙 вечером — эффект «светлячков»

Здание создаёт ощущение движения, глубины и живой архитектуры.

🌴 Преимущества проекта

✔ уникальный дизайн (архитектурный ориентир)
✔ престижная локация
✔ высокий инвестиционный потенциал
✔ ограниченное предложение жилья в районе
✔ формат city lifestyle + приватность

💳 Условия оплаты

20% первоначальный взнос
35% рассрочка на 35 месяцев
45% при сдаче или кредит до 10 лет (10%)

🎯 Специальное предложение

🔥 Скидка 10% на текущем этапе продаж

Time Castle XI — это не просто жилой проект.
Это архитектурное высказывание, статус и инвестиция в будущее Пномпеня. ✨

Местонахождение на карте

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа

Вы просматриваете
Квартира в новостройке Time Castle XI
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
от
$63,216
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
