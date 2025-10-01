Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Жилая
  4. Вилла

Виллы в Камбодже

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Kien Svay District, Камбоджа
Вилла
Kien Svay District, Камбоджа
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Итальянский стиль Riverfront Villa на реке МеконгРоскошная резиденция площадью 600 кв.м. с д…
$790,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Камбодже

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти