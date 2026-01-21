  1. Realting.com
Жилой комплекс Пномпень — квартиры с доходом в $

Пномпень, Камбоджа
от
$90,685
;
11
ID: 33296
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Пномпень — квартиры с доходом в $ и ростом до +50%
Ключи уже в декабре 2025 | Рассрочка 0% до 2 лет

-----

Hun Sen Boulevard — новый деловой центр столицы Камбоджи
Рядом Aeon Mall 3, Chip Mong Mega Mall, бизнес-парки и международные школы
️ Новый аэропорт Techo — главный драйвер роста цен

-----

Актуальные инвестиционные квартиры (здание B)

1-bedroom, 53 м², 30 этаж
$107 151 | аренда $500/мес
Доходность ≈ 5,5% годовых

2-bedroom, 75 м², 29 этаж
$150 858 | аренда $800/мес
Доходность ≈ 6,2% годовых

3-bedroom, 113 м², 30 этаж
$205 095 | аренда $1 200/мес
Доходность ≈ 6,8% годовых

3-bedroom, 130 м², 30 этаж
$247 841 | аренда $1 200/мес

-----

Чистовая отделка
Пакеты мебели «под ключ» — от $2 700
После установки — сразу под аренду

-----

Условия покупки
50% первоначальный взнос
50% — рассрочка до 2 лет (платежи раз в 6 месяцев)
При 100% оплате — существенная скидка, доходность выше

-----

О комплексе
• Частный парк 30 000 м²
• Бассейны, фитнес, теннис
• Торговая улица и рестораны
• Охрана и управление 24/7

-----

Почему это выгодно
5–7% годовых в долларах
Потенциал роста стоимости до +50%
Готовый комплекс, без рисков стройки
Сформированный арендный рынок

-----

Напишите или позвоните
Подберу лучший вариант под ваш бюджет, пришлю планировки и расчёт доходности.
Такие условия — ограниченное предложение.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 53.3
Цена за м², USD 2,010
Цена квартиры, USD 107,151

Местонахождение на карте

Пномпень, Камбоджа

Задайте все интересующие вопросы
Назад Оставить заявку
