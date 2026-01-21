Жилой комплекс Пномпень — квартиры с доходом в $

Пномпень — квартиры с доходом в $ и ростом до +50%
Ключи уже в декабре 2025 | Рассрочка 0% до 2 лет
-----
Hun Sen Boulevard — новый деловой центр столицы Камбоджи
Рядом Aeon Mall 3, Chip Mong Mega Mall, бизнес-парки и международные школы
️ Новый аэропорт Techo — главный драйвер роста цен
-----
Актуальные инвестиционные квартиры (здание B)
1-bedroom, 53 м², 30 этаж
$107 151 | аренда $500/мес
Доходность ≈ 5,5% годовых
2-bedroom, 75 м², 29 этаж
$150 858 | аренда $800/мес
Доходность ≈ 6,2% годовых
3-bedroom, 113 м², 30 этаж
$205 095 | аренда $1 200/мес
Доходность ≈ 6,8% годовых
3-bedroom, 130 м², 30 этаж
$247 841 | аренда $1 200/мес
-----
Чистовая отделка
Пакеты мебели «под ключ» — от $2 700
После установки — сразу под аренду
-----
Условия покупки
• 50% первоначальный взнос
• 50% — рассрочка до 2 лет (платежи раз в 6 месяцев)
При 100% оплате — существенная скидка, доходность выше
-----
О комплексе
• Частный парк 30 000 м²
• Бассейны, фитнес, теннис
• Торговая улица и рестораны
• Охрана и управление 24/7
-----
Почему это выгодно
5–7% годовых в долларах
Потенциал роста стоимости до +50%
Готовый комплекс, без рисков стройки
Сформированный арендный рынок
-----
Напишите или позвоните
Подберу лучший вариант под ваш бюджет, пришлю планировки и расчёт доходности.
Такие условия — ограниченное предложение.