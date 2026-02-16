  1. Realting.com
Новостройки в Khan Daun Penh, Камбоджа

Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы
Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы
Khan Daun Penh, Камбоджа
от
$130,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 45
Площадь 111–270 м²
2 объекта недвижимости 2
🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) — уровень 5★ в сердце Пномпеня Премиальные апартаменты в одном из самых статусных проектов столицы Камбоджи. 45-этажный отельно-жилой небоскрёб международного класса в легендарном районе BKK1. Это не просто недвижимость. Это адрес, который формирует…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
110.8
325,248
Квартира 3 комнаты
270.0
1,15 млн
Агентство
VIP REALTY CLUB
