Резиденция Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
$320,000
$1,400/м²
39
ID: 36789
Дата обновления: 20.05.2026

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Boeng Keng Kang
  • Деревня
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Адрес
    Street 322

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Количество этажей
    Количество этажей
    30

О комплексе

Picasso City Garden в Пномпене - это 30-этажный кондоминиум, разработанный Global Titan Stone Real Estate Development, вдохновленный художественным слиянием «символизма Наги и кубизма Пикассо. "

Расположенный в центре города рядом с крупными жилыми, коммерческими и гостиничными центрами, проект предназначен как для проживания в стиле жизни, так и для международного смешанного использования.

Концепция и дизайн

Башня сочетает в себе современную архитектуру с культурной идентичностью, используя символ Наги в качестве основного элемента дизайна, переосмысленного в современном кубистском стиле. Результатом является уникальная высотка, которая стоит как художественная икона в горизонте Пномпеня.

Резиденции

  • От 1 до 5 типов комнат
  • Предназначен для гибкости, комфорта и современной городской жизни
  • Подходит для домовладельцев и инвесторов

Услуги и удобства

  • Бассейн Infinity и paddling pool
  • Висячие сады и ландшафтный фонтан
  • Gym & конференц-залы
  • Кафе и ресторан Casa Picasso
  • Банкетный зал и международные деловые пространства
  • Аукционный центр искусств и коммерческие районы

Инвестиционный призыв

  • Главный центр Местоположение Пномпеня
  • Развитие смешанного использования с сильным спросом на аренду
  • Конкурентное ценообразование с долгосрочным потенциалом
  • Разработан опытной командой по недвижимости

Отличительный сплав искусства, культуры и современной жизни - Городской сад Пикассо спроектирован как жилой шедевр и умная инвестиционная возможность.

