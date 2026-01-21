Резиденция Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh

Picasso City Garden в Пномпене - это 30-этажный кондоминиум, разработанный Global Titan Stone Real Estate Development, вдохновленный художественным слиянием «символизма Наги и кубизма Пикассо. "

Расположенный в центре города рядом с крупными жилыми, коммерческими и гостиничными центрами, проект предназначен как для проживания в стиле жизни, так и для международного смешанного использования.

Концепция и дизайн

Башня сочетает в себе современную архитектуру с культурной идентичностью, используя символ Наги в качестве основного элемента дизайна, переосмысленного в современном кубистском стиле. Результатом является уникальная высотка, которая стоит как художественная икона в горизонте Пномпеня.

Резиденции

От 1 до 5 типов комнат

Предназначен для гибкости, комфорта и современной городской жизни

Подходит для домовладельцев и инвесторов

Услуги и удобства

Бассейн Infinity и paddling pool

Висячие сады и ландшафтный фонтан

Gym & конференц-залы

Кафе и ресторан Casa Picasso

Банкетный зал и международные деловые пространства

Аукционный центр искусств и коммерческие районы

Инвестиционный призыв

Главный центр Местоположение Пномпеня

Развитие смешанного использования с сильным спросом на аренду

Конкурентное ценообразование с долгосрочным потенциалом

Разработан опытной командой по недвижимости

Отличительный сплав искусства, культуры и современной жизни - Городской сад Пикассо спроектирован как жилой шедевр и умная инвестиционная возможность.