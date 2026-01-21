Жилой комплекс Комплекс Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.

Комплекс Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.

Апартаменты 1+1 в Time Castle 11 (TS 11): от 86.400 USD со скидкой 10%.

TS11: старт продаж флагманского небоскрёба в BKK3 — инвестируйте выгодно на раннем этапе!

Откройте для себя новый стандарт жизни в сердце столицы — Time Castle 11 (TS 11) от Megakim World Corporation. Современный жилой небоскрёб в динамичном районе BKK3 сочетает локальную культуру и международный стиль жизни. Успейте войти в проект на самом выгодном этапе!

Почему стоит выбрать TS11?

Выгодная локация: район BKK3 находится рядом с престижным BKK1, но предлагает более привлекательные цены — 1 квартира в BKK1 ≈ 2 квартиры в BKK3.

район BKK3 находится рядом с престижным BKK1, но предлагает более привлекательные цены — 1 квартира в BKK1 ≈ 2 квартиры в BKK3. Высокий инвестиционный потенциал: стабильный спрос на аренду, ограниченное предложение, перспектива роста стоимости.

стабильный спрос на аренду, ограниченное предложение, перспектива роста стоимости. Привлекательность для экспатов: международная среда, развитая инфраструктура.

международная среда, развитая инфраструктура. Комфорт для жизни: микс локальной атмосферы и глобальных стандартов.

Расположение

Адрес: Street 113, BKK3 (рядом со Street 390).

Рядом с комплексом:

Международные рестораны

Бутик‑кафе

Апартаменты и отел

Бизнес‑ и торговые зоны.

О проекте Time Castle 11 (TS 11)

Этажность: 39 этажей

39 этажей Количество апартаментов: 390

390 Парковка: 2–6 этажи

2–6 этажи Площадь участка: 828 м2

828 м2 Девелопер: Megakim World Corporation

Архитектурная концепция

Time Castle 11 (TS 11) — современный архитектурный акцент района BKK3. Башня сочетает строгую геометрию и мягкость форм. Фасад выполнен в виде «второй кожи» с круглыми перфорированными элементами разного диаметра:

Эксклюзивная rooftop‑зона Time Castle

Для резидентов доступна уникальная зона на крыше с:

Sky Pool (панорамный бассейн на 39‑м этаже, к которому ведёт Sky Bridge)

Sky Gym

Sky Lounge

Sky Yard

Kid’s Room

Pool Lounge

Island Deck

Типы апартаментов (7–39 этажи) в Time Castle 11 (TS 11)

Функциональные планировки с оптимальным соотношением жилой (Net) и общей площади (Gross):

1 спальня:

D Type: 38 м2 (Gross) | 28 м2 (Net) — продано!

C Type: 45 м2 (Gross) | 33 м2 (Net) — самый ликвидный вариант по балансу площади и стоимости

B Type: 50 м2 (Gross) | 36 м2 (Net) — больше пространства и повышенный чек аренды

2 спальни:

2 Bed: 75 м2 (Gross) | 56 м2 (Net) — комфортный формат для семей или долгосрочной аренды экспатам.

Инвестиционная привлекательность Time Castle 11 (TS 11)

Высокий спрос на аренду в районе

Ограниченное предложение кондоминиумов аналогичного класса

Растущий район с перспективой увеличения стоимости недвижимости

Привлекательность для арендаторов‑экспатов

Условия оплаты: удобная рассрочка

Гибкий график платежей позволяет комфортно распределить нагрузку до завершения строительства:

Бронирование — 500 USD

Первоначальный взнос — 20 %

Последующие платежи — 6 % каждые полгода (7 платежей)

Финальный платёж — 38 % при получении ключей (по готовности дома)

Успейте забронировать апартаменты в Time Castle 11 (TS 11)

Time Castle 11 (TS 11) — это баланс цены, локации и статуса. Идеальный выбор для жизни и инвестиций в сердце столицы.

