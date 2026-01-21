  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Mean Chey
  4. Жилой комплекс Kingston Royale Condominium

Жилой комплекс Kingston Royale Condominium

Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
от
$45,000
от
$900/м²
BTC
0.5352660
ETH
28.0555817
USDT
44 490.8027624
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6 1
Оставить заявку
ID: 36556
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.05.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Mean Chey
  • Деревня
    Sangkat Chak Angrae Leu

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    36

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Français Français
Polski Polski

Описание проекта
Кингстон Рояль - Современная городская жизнь в сердце Бён Томпуна
Поднявшись на 36 этажей над одним из самых быстрорастущих районов Пномпеня, Кингстон Рояль представляет новый стандарт доступной роскоши и современного города, живущего в Бён Томпуне. Стратегически расположенный всего в нескольких минутах от оживленного российского рынка (Тул Том Пунг), торгового центра AEON, Brown Coffee 271 и основных достопримечательностей, включая кхмерско-советскую больницу дружбы, проект предлагает исключительное удобство, связь и привлекательность образа жизни.

Разработанный для современных домовладельцев, молодых специалистов, экспатриантов и инвесторов в недвижимость, Kingston Royale сочетает в себе элегантную архитектуру с функциональными жилыми помещениями и удобствами премиум-класса. С 310 тщательно спроектированными жилыми единицами, проект отражает сильное видение комфортной городской жизни, предлагая отличный долгосрочный инвестиционный потенциал в одном из самых перспективных жилых районов Пномпеня.

Современные резиденции, предназначенные для комфорта

Кингстон Royale предлагает стильные однокомнатные и двухкомнатные резиденции, продуманно разработанные для максимального пространства, естественного освещения и вентиляции. Каждый блок сочетает практичность с современной элегантностью, чтобы создать комфортную среду обитания, идеально подходящую как для проживания, так и для аренды.

Ключевые особенности проживания включают:

  • Просторные 2,8-метровые потолки для открытой и воздушной атмосферы
  • Эффективные макеты от 42 кв.м до 67 кв.м
  • Современные интерьеры с качественной отделкой
  • Частные балконы с панорамным видом на город
  • Функциональные проекты, подходящие для городского образа жизни и арендаторов-экспатриантов

Удобства Wellness & Lifestyle

Кингстон Royale предназначен для поддержки сбалансированного и возвышенного образа жизни с помощью широкого спектра премиальных удобств, предназначенных для оздоровления, релаксации и социальной жизни.

33-й этаж оздоровительного центра

Жители могут наслаждаться полностью оборудованным центром образа жизни с:

  • Современный фитнес-центр
  • Сауна и парная
  • джакузи
  • Специальная студия йоги

Небоскребы Rooftop Sky

На крыше открывается захватывающий панорамный вид на Пномпень вместе с:

  • Бассейн Infinity-edge
  • Небесный сад и пространства для отдыха

Зеленый и удобная жизнь

Около 27% разработок посвящены благоустроенной зелени и открытым пространствам, создавая освежающую городскую среду. Дополнительные удобства включают:

  • Элегантный большой лобби
  • Минимум на месте
  • 24-часовая охрана и система видеонаблюдения

Местоположение Prime & Excellent Связь

Расположенный в одном из ключевых коридоров развития Пномпеня, Kingston Royale обеспечивает быстрый и удобный доступ к основным коммерческим, образовательным, жизненным и инфраструктурным направлениям города.

Ближайшие достопримечательности и удобства включают в себя:

  • Российский рынок (Тул Том Пунг)
  • Коричневый кофе 271
  • AEON Mall 1 и AEON Mall 3
  • Международные школы и университеты
  • Клиника кхмерско-советской дружбы
  • Прямое подключение к будущему маршруту международного аэропорта Техо

Обзор проекта

  • Разработчик: Создан локальный разработчик с проверенным опытом
  • Полы: 36 этажей
  • Жилые единицы: 310 единиц
  • Типы единиц:
    • 1 спальня: 42-43 кв.м.
    • 2 спальни: 50-67 кв.м
  • Услуги парковки:
    • 7 парковочных мест с лифтом
    • Подвальная и наземная парковка мотоциклов
  • Право собственности: Strata Title (Иностранное право собственности)
  • Расчетное завершение: Q4 2027

Инвестиционные возможности

Кингстон Royale представляет привлекательную возможность как для инвесторов, так и для конечных пользователей, ищущих ценность, доступность и долгосрочный потенциал роста на расширяющемся рынке жилья в Пномпене.

Дополнительные инвестиционные моменты включают:

  • Плата за управление: $0,90/кв.м (грубый)
  • Вода: $0,75/м3
  • Электричество: $0,25/кВтч
  • Автостоянка: $40 в месяц
  • Две парковки для мотоциклов включены бесплатно

Сочетая стратегическое расположение, современные удобства, качественное строительство и конкурентоспособные цены, Kingston Royale может стать одним из выдающихся жилых комплексов в Бён Томпуне и привлекательным выбором для будущих покупателей недвижимости в Камбодже.

  • Тип земельного участка: Freehold
  • Прогресс строительства (%): 30
  • Коэффициент Down Payment (%) 20%

Местонахождение на карте

Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа

Видеообзор жилой комплекс Kingston Royale Condominium

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы
Khan Daun Penh, Камбоджа
от
$130,000
НДС
Жилой комплекс Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
от
$80,000
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
Многоквартирный жилой дом Time Castle XI
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
от
$63,216
НДС
Жилой комплекс R&F CITY
Пномпень, Камбоджа
от
$86,000
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Показать все Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$125,074
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 45
Площадь 37–63 м²
2 объекта недвижимости 2
Ищете пассивный доход за границей без риска? ГОТОВАЯ квартира в Азии с 5* управлением и гарантированной доходностью. SMART технологии, уровень ЛЮКС. Под ключ мебель и техника. Сантехника - Германия, Швейцария. Вид на восток❤️ Апартаменты в комплексе дают гарантию выплат аренды на 10 лет. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
63.0
221,522
Квартира
37.0
125,000
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Time Square 11, также известный как Time Castle XI
Многоквартирный жилой дом Time Square 11, также известный как Time Castle XI
Многоквартирный жилой дом Time Square 11, также известный как Time Castle XI
Многоквартирный жилой дом Time Square 11, также известный как Time Castle XI
Многоквартирный жилой дом Time Square 11, также известный как Time Castle XI
Показать все Многоквартирный жилой дом Time Square 11, также известный как Time Castle XI
Многоквартирный жилой дом Time Square 11, также известный как Time Castle XI
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
от
$49,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 39
1 объект недвижимости 1
Time Square 11, также известный как Time Castle XI, представляет новое поколение городской жизни в самом сердце района BKK3. Проект разработан известной компанией Megakim World Corp. Этот современный 39-этажный жилой комплекс создан для тех, кто хочет ощутить уникальное сочетание международн…
Агентство
Realestate.com.kh
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Time Castle XI
Многоквартирный жилой дом Time Castle XI
Многоквартирный жилой дом Time Castle XI
Многоквартирный жилой дом Time Castle XI
Многоквартирный жилой дом Time Castle XI
Показать все Многоквартирный жилой дом Time Castle XI
Многоквартирный жилой дом Time Castle XI
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
от
$63,216
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Количество этажей 39
Time Castle XI — архитектурный символ нового Пномпеня в BKK3 🏙✨ Time Castle XI — современный жилой небоскрёб в деловом центре Пномпеня (район BKK3), рядом с престижным BKK1 (всего ~300 метров). Проект сочетает уникальную архитектуру, статусную локацию и высокий инвестиционный потенциал…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Камбодже
Недвижимость в Камбодже: все о рынке, ценах, доходности
21.01.2026
Недвижимость в Камбодже: все о рынке, ценах, доходности
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
10.06.2025
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
Показать все публикации