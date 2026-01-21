Жилой комплекс Kingston Royale Condominium

Описание проекта

Кингстон Рояль - Современная городская жизнь в сердце Бён Томпуна

Поднявшись на 36 этажей над одним из самых быстрорастущих районов Пномпеня, Кингстон Рояль представляет новый стандарт доступной роскоши и современного города, живущего в Бён Томпуне. Стратегически расположенный всего в нескольких минутах от оживленного российского рынка (Тул Том Пунг), торгового центра AEON, Brown Coffee 271 и основных достопримечательностей, включая кхмерско-советскую больницу дружбы, проект предлагает исключительное удобство, связь и привлекательность образа жизни.

Разработанный для современных домовладельцев, молодых специалистов, экспатриантов и инвесторов в недвижимость, Kingston Royale сочетает в себе элегантную архитектуру с функциональными жилыми помещениями и удобствами премиум-класса. С 310 тщательно спроектированными жилыми единицами, проект отражает сильное видение комфортной городской жизни, предлагая отличный долгосрочный инвестиционный потенциал в одном из самых перспективных жилых районов Пномпеня.

Современные резиденции, предназначенные для комфорта

Кингстон Royale предлагает стильные однокомнатные и двухкомнатные резиденции, продуманно разработанные для максимального пространства, естественного освещения и вентиляции. Каждый блок сочетает практичность с современной элегантностью, чтобы создать комфортную среду обитания, идеально подходящую как для проживания, так и для аренды.

Ключевые особенности проживания включают:

Просторные 2,8-метровые потолки для открытой и воздушной атмосферы

Эффективные макеты от 42 кв.м до 67 кв.м

Современные интерьеры с качественной отделкой

Частные балконы с панорамным видом на город

Функциональные проекты, подходящие для городского образа жизни и арендаторов-экспатриантов

Удобства Wellness & Lifestyle

Кингстон Royale предназначен для поддержки сбалансированного и возвышенного образа жизни с помощью широкого спектра премиальных удобств, предназначенных для оздоровления, релаксации и социальной жизни.

33-й этаж оздоровительного центра

Жители могут наслаждаться полностью оборудованным центром образа жизни с:

Современный фитнес-центр

Сауна и парная

джакузи

Специальная студия йоги

Небоскребы Rooftop Sky

На крыше открывается захватывающий панорамный вид на Пномпень вместе с:

Бассейн Infinity-edge

Небесный сад и пространства для отдыха

Зеленый и удобная жизнь

Около 27% разработок посвящены благоустроенной зелени и открытым пространствам, создавая освежающую городскую среду. Дополнительные удобства включают:

Элегантный большой лобби

Минимум на месте

24-часовая охрана и система видеонаблюдения

Местоположение Prime & Excellent Связь

Расположенный в одном из ключевых коридоров развития Пномпеня, Kingston Royale обеспечивает быстрый и удобный доступ к основным коммерческим, образовательным, жизненным и инфраструктурным направлениям города.

Ближайшие достопримечательности и удобства включают в себя:

Российский рынок (Тул Том Пунг)

Коричневый кофе 271

AEON Mall 1 и AEON Mall 3

Международные школы и университеты

Клиника кхмерско-советской дружбы

Прямое подключение к будущему маршруту международного аэропорта Техо

Обзор проекта

Разработчик: Создан локальный разработчик с проверенным опытом

Полы: 36 этажей

Жилые единицы: 310 единиц

Типы единиц: 1 спальня: 42-43 кв.м. 2 спальни: 50-67 кв.м

Услуги парковки: 7 парковочных мест с лифтом Подвальная и наземная парковка мотоциклов

Право собственности: Strata Title (Иностранное право собственности)

Расчетное завершение: Q4 2027

Инвестиционные возможности

Кингстон Royale представляет привлекательную возможность как для инвесторов, так и для конечных пользователей, ищущих ценность, доступность и долгосрочный потенциал роста на расширяющемся рынке жилья в Пномпене.

Дополнительные инвестиционные моменты включают:

Плата за управление: $0,90/кв.м (грубый)

Вода: $0,75/м3

Электричество: $0,25/кВтч

Автостоянка: $40 в месяц

Две парковки для мотоциклов включены бесплатно

Сочетая стратегическое расположение, современные удобства, качественное строительство и конкурентоспособные цены, Kingston Royale может стать одним из выдающихся жилых комплексов в Бён Томпуне и привлекательным выбором для будущих покупателей недвижимости в Камбодже.

