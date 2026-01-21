Жилой комплекс Kingston Royale Condominium

Описание проекта
Кингстон Рояль - Современная городская жизнь в сердце Бён Томпуна
Поднявшись на 36 этажей над одним из самых быстрорастущих районов Пномпеня, Кингстон Рояль представляет новый стандарт доступной роскоши и современного города, живущего в Бён Томпуне. Стратегически расположенный всего в нескольких минутах от оживленного российского рынка (Тул Том Пунг), торгового центра AEON, Brown Coffee 271 и основных достопримечательностей, включая кхмерско-советскую больницу дружбы, проект предлагает исключительное удобство, связь и привлекательность образа жизни.
Разработанный для современных домовладельцев, молодых специалистов, экспатриантов и инвесторов в недвижимость, Kingston Royale сочетает в себе элегантную архитектуру с функциональными жилыми помещениями и удобствами премиум-класса. С 310 тщательно спроектированными жилыми единицами, проект отражает сильное видение комфортной городской жизни, предлагая отличный долгосрочный инвестиционный потенциал в одном из самых перспективных жилых районов Пномпеня.
Современные резиденции, предназначенные для комфорта
Кингстон Royale предлагает стильные однокомнатные и двухкомнатные резиденции, продуманно разработанные для максимального пространства, естественного освещения и вентиляции. Каждый блок сочетает практичность с современной элегантностью, чтобы создать комфортную среду обитания, идеально подходящую как для проживания, так и для аренды.
Ключевые особенности проживания включают:
Удобства Wellness & Lifestyle
Кингстон Royale предназначен для поддержки сбалансированного и возвышенного образа жизни с помощью широкого спектра премиальных удобств, предназначенных для оздоровления, релаксации и социальной жизни.
33-й этаж оздоровительного центра
Жители могут наслаждаться полностью оборудованным центром образа жизни с:
Небоскребы Rooftop Sky
На крыше открывается захватывающий панорамный вид на Пномпень вместе с:
Зеленый и удобная жизнь
Около 27% разработок посвящены благоустроенной зелени и открытым пространствам, создавая освежающую городскую среду. Дополнительные удобства включают:
Местоположение Prime & Excellent Связь
Расположенный в одном из ключевых коридоров развития Пномпеня, Kingston Royale обеспечивает быстрый и удобный доступ к основным коммерческим, образовательным, жизненным и инфраструктурным направлениям города.
Ближайшие достопримечательности и удобства включают в себя:
Обзор проекта
Инвестиционные возможности
Кингстон Royale представляет привлекательную возможность как для инвесторов, так и для конечных пользователей, ищущих ценность, доступность и долгосрочный потенциал роста на расширяющемся рынке жилья в Пномпене.
Дополнительные инвестиционные моменты включают:
Сочетая стратегическое расположение, современные удобства, качественное строительство и конкурентоспособные цены, Kingston Royale может стать одним из выдающихся жилых комплексов в Бён Томпуне и привлекательным выбором для будущих покупателей недвижимости в Камбодже.