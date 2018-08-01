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ODOM

#113C, 1F U07, 31 Mao Tse Toung Blvd (245), Phnom Penh
;
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2017
На платформе
На платформе
4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Время работы
Открыто сейчас
Наши партнеры
6 агентов 8 агентств
Акции, скидки и пресс-релизы компании
Новостройки (1)
Новостройки
Смотреть все 15 новостроек
Бизнес-центр GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Бизнес-центр GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Бизнес-центр GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Бизнес-центр GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Бизнес-центр GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Показать все Бизнес-центр GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Бизнес-центр GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
от
$235,900
Количество этажей 50
GIA Norea – новый ориентирРазвитие Norea City Область GIA Norea - это знаковая многофункциональная разработка с двумя связанными башнями - GIA Tonle (фаза 1) и GIA Phnom (фаза 2) - предназначенная для бизнеса, образа жизни и современной городской жизни.Построенный на участке площадью 6904 кв…
Застройщик
ODOM
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Жилой комплекс Odom Living residences
Жилой комплекс Odom Living residences
Жилой комплекс Odom Living residences
Жилой комплекс Odom Living residences
Жилой комплекс Odom Living residences
Показать все Жилой комплекс Odom Living residences
Жилой комплекс Odom Living residences
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$250,000
Площадь 78–262 м²
8 объектов недвижимости 8
Застройщик
ODOM
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Жилой комплекс Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Жилой комплекс Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Жилой комплекс Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Жилой комплекс Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Жилой комплекс Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Показать все Жилой комплекс Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Жилой комплекс Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$320,000
Количество этажей 30
Площадь 61–118 м²
2 объекта недвижимости 2
Picasso City Garden в Пномпене - это 30-этажный кондоминиум, разработанный Global Titan Stone Real Estate Development, вдохновленный художественным слиянием «символизма Наги и кубизма Пикассо. "Расположенный в центре города рядом с крупными жилыми, коммерческими и гостиничными центрами, прое…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
221,430
Квартира 2 комнаты
118.0
427,160
Застройщик
ODOM
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Жилой комплекс Vue Aston
Жилой комплекс Vue Aston
Жилой комплекс Vue Aston
Жилой комплекс Vue Aston
Жилой комплекс Vue Aston
Показать все Жилой комплекс Vue Aston
Жилой комплекс Vue Aston
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
от
$53,000
Площадь 45–239 м²
8 объектов недвижимости 8
Застройщик
ODOM
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Жилой комплекс G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Жилой комплекс G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Жилой комплекс G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Жилой комплекс G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Жилой комплекс G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Показать все Жилой комплекс G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Жилой комплекс G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$98,115
Количество этажей 67
Площадь 41–116 м²
5 объектов недвижимости 5
Башня G.A.T.OРоскошная достопримечательность в BKK1Подъем 296,5 м с 67 этажами в центре BKK1, Пномпень, штат Джорджия. О! Tower является премиальной многофункциональной разработкой MIRAKU Capital and Development Co., Ltd., сочетающей японскую точность с современным камбоджийским дизайном.Про…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 45.0
98,115 – 142,425
Квартира 2 комнаты
93.0
294,345
Квартира 3 комнаты
116.0
367,140
Застройщик
ODOM
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Квартиры
Смотреть все 129 объектов
Кондо 1 комната в Sangkat Tuol Sangkae 2, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Tuol Sangkae 2
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 14
Испытайте идеальное сочетание стиля, безопасности и комфорта с этим однокомнатным блоком в P…
$64,000
Кондо в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
4-спальный дуплекс-кондо для продажи на Тайм-сквер 7 - Тул-КоркИспытайте возвышенное небо, ж…
Цена по запросу
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 12
Л. Сован Кондо - Бунг Трабек 🔥🔥 Цена $32,000 🔥 1 кровать, 1 ванна, гостиная, кухня. - Полнос…
$32,000
Кондо в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо
Sangkat Chak Angrae Leu
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
1 Спальня - 39 кв.м - R&F CITY MIRO от R&F Group
Цена по запросу
Дома
Смотреть все 281 объект
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Эта красивая частная вилла расположена в тихом районе коммуны Свай Данкум, город Сием Рип. О…
$220,000
Дом 17 комнат в Sangkat Stueng Mean Chey 2, Камбоджа
Дом 17 комнат
Sangkat Stueng Mean Chey 2
Число комнат 17
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 280 м²
Этаж 4
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$350,000
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 209 м²
Этаж 2
Вилла с частным бассейном для аренды в коммуне Свай Данкум, город Сием Рип Эта красивая куро…
$225,000
Вилла 4 комнаты в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Kouk Khleang
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 957 м²
Этаж 2
Откройте для себя виллу с 4 кроватями и 6 ваннами в оживленном Саенсохе, Пномпень Тмей! Этот…
$950,000
Наши агенты в Камбодже
Elvira Shamuratova
Elvira Shamuratova
1 773 объекта
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