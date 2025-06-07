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Пентхаусы в Камбодже

Прэахсэйханук
4
Сиануквиль
3
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5 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Сиануквиль, Камбоджа
Пентхаус 3 комнаты
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 19/38
Роскошные апартаменты с видом на океан в Сиануквиле!Современный жилой комплекс премиум-класс…
$81,290
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DDA Real Estate
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Пентхаус 4 комнаты в Сиануквиль, Камбоджа
Пентхаус 4 комнаты
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 19/38
Роскошные апартаменты с видом на океан в Сиануквиле!Современный жилой комплекс премиум-класс…
$125,630
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DDA Real Estate
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Пентхаус 2 комнаты в Сиануквиль, Камбоджа
Пентхаус 2 комнаты
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 19/38
Роскошные апартаменты с видом на океан в Сиануквиле!Современный жилой комплекс премиум-класс…
$47,088
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Агентство
DDA Real Estate
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Пентхаус в Прэахсэйханук, Камбоджа
Пентхаус
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 519 м²
Platinum Coast, an extraordinary real estate project in Sihanoukville New City at Ream. Imag…
$1,10 млн
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Пентхаус в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Пентхаус
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$932,049
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