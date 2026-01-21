Квартира в новостройке R&F CITY

R&F CITY — масштабный жилой город в сердце Пномпеня 🏙✨

R&F CITY — один из крупнейших жилых комплексов столицы Камбоджи, расположенный на Samdech Hun Sen Boulevard — ключевой магистрали города.

Проект реализован девелопером R&F Group, известным проектами международного уровня, включая сотрудничество с брендом Ritz-Carlton.

Основная часть комплекса уже введена в эксплуатацию в 2021 году и полностью распродана, что подтверждает высокий спрос и ликвидность проекта.

🏡 О проекте

R&F CITY — это полноценный жилой город:

📐 общая площадь: 560,000 м²

🌿 более 30,000 м² зелёных зон

Проект сочетает комфорт, инфраструктуру и доступность в центре столицы.

🌴 Инфраструктура комплекса

Комплекс предлагает инфраструктуру уровня премиального lifestyle:

🏊 олимпийский бассейн + детская зона

🎾 теннисные и бадминтонные корты

👶 детские площадки

🏋️ спортивные и развлекательные зоны

🏌️ крытый гольф

🍷 винный и сигарный лаунж

🎉 VIP-зоны для мероприятий

🍽 кафе и рестораны

🛒 торговые зоны и магазины

💊 аптеки и медицинские центры

💄 салоны красоты

🚗 парковки

📍 Локация — “Золотой треугольник”

Комплекс расположен в стратегически важной зоне города:

✈ 20 минут до нового аэропорта Techo

🏙 5–7 минут до BKK1

🌊 10 минут до Norea City (набережная)

🏬 10 минут до торговых центров Chip Mong и Aeon 3

Рядом:

🏢 деловые районы

🏬 премиальный ритейл

🚘 автосалоны и международные бренды

🛎 Управление и сервис

✔ круглосуточная охрана и консьерж

✔ профессиональное управление

✔ высокий уровень сервиса

Комфорт, безопасность и сервис — на уровне современных городских резиденций.

🏘 Типы недвижимости

• 1-bedroom: 53 м²

• 2-bedroom: 74.9–75.69 м²

• 3-bedroom: 113–130 м²

Функциональные планировки и оптимальные площади для жизни и инвестиций.

R&F CITY — это сочетание масштаба, локации и надежности девелопера, создающее один из самых привлекательных проектов Пномпеня. ✨