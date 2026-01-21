Квартира в новостройке R&F CITY

Khan Daun Penh, Камбоджа
$50,000
5
ID: 35239
Дата обновления: 20.04.2026

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Daun Penh

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    33
    Количество этажей
    33

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Удаленная сделка

О комплексе

R&F CITY — масштабный жилой город в сердце Пномпеня 🏙✨

R&F CITY — один из крупнейших жилых комплексов столицы Камбоджи, расположенный на Samdech Hun Sen Boulevard — ключевой магистрали города.

Проект реализован девелопером R&F Group, известным проектами международного уровня, включая сотрудничество с брендом Ritz-Carlton.

Основная часть комплекса уже введена в эксплуатацию в 2021 году и полностью распродана, что подтверждает высокий спрос и ликвидность проекта.

---

🏡 О проекте

R&F CITY — это полноценный жилой город:

📐 общая площадь: 560,000 м²
🌿 более 30,000 м² зелёных зон

Проект сочетает комфорт, инфраструктуру и доступность в центре столицы.

---

🌴 Инфраструктура комплекса

Комплекс предлагает инфраструктуру уровня премиального lifestyle:

🏊 олимпийский бассейн + детская зона
🎾 теннисные и бадминтонные корты
👶 детские площадки
🏋️ спортивные и развлекательные зоны

🏌️ крытый гольф
🍷 винный и сигарный лаунж
🎉 VIP-зоны для мероприятий
🍽 кафе и рестораны

🛒 торговые зоны и магазины
💊 аптеки и медицинские центры
💄 салоны красоты
🚗 парковки

---

📍 Локация — “Золотой треугольник”

Комплекс расположен в стратегически важной зоне города:

20 минут до нового аэропорта Techo
🏙 5–7 минут до BKK1
🌊 10 минут до Norea City (набережная)
🏬 10 минут до торговых центров Chip Mong и Aeon 3

Рядом:

🏢 деловые районы
🏬 премиальный ритейл
🚘 автосалоны и международные бренды

---

🛎 Управление и сервис

✔ круглосуточная охрана и консьерж
✔ профессиональное управление
✔ высокий уровень сервиса

Комфорт, безопасность и сервис — на уровне современных городских резиденций.

---

🏘 Типы недвижимости

1-bedroom: 53 м²
2-bedroom: 74.9–75.69 м²
3-bedroom: 113–130 м²

Функциональные планировки и оптимальные площади для жизни и инвестиций.

---

R&F CITY — это сочетание масштаба, локации и надежности девелопера, создающее один из самых привлекательных проектов Пномпеня. ✨

