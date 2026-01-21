Квартира в новостройке R&F CITY

R&F CITY — масштабный жилой город в сердце Пномпеня 🏙✨
R&F CITY — один из крупнейших жилых комплексов столицы Камбоджи, расположенный на Samdech Hun Sen Boulevard — ключевой магистрали города.
Проект реализован девелопером R&F Group, известным проектами международного уровня, включая сотрудничество с брендом Ritz-Carlton.
Основная часть комплекса уже введена в эксплуатацию в 2021 году и полностью распродана, что подтверждает высокий спрос и ликвидность проекта.
🏡 О проекте
R&F CITY — это полноценный жилой город:
📐 общая площадь: 560,000 м²
🌿 более 30,000 м² зелёных зон
Проект сочетает комфорт, инфраструктуру и доступность в центре столицы.
🌴 Инфраструктура комплекса
Комплекс предлагает инфраструктуру уровня премиального lifestyle:
🏊 олимпийский бассейн + детская зона
🎾 теннисные и бадминтонные корты
👶 детские площадки
🏋️ спортивные и развлекательные зоны
🏌️ крытый гольф
🍷 винный и сигарный лаунж
🎉 VIP-зоны для мероприятий
🍽 кафе и рестораны
🛒 торговые зоны и магазины
💊 аптеки и медицинские центры
💄 салоны красоты
🚗 парковки
📍 Локация — “Золотой треугольник”
Комплекс расположен в стратегически важной зоне города:
✈ 20 минут до нового аэропорта Techo
🏙 5–7 минут до BKK1
🌊 10 минут до Norea City (набережная)
🏬 10 минут до торговых центров Chip Mong и Aeon 3
Рядом:
🏢 деловые районы
🏬 премиальный ритейл
🚘 автосалоны и международные бренды
🛎 Управление и сервис
✔ круглосуточная охрана и консьерж
✔ профессиональное управление
✔ высокий уровень сервиса
Комфорт, безопасность и сервис — на уровне современных городских резиденций.
🏘 Типы недвижимости
• 1-bedroom: 53 м²
• 2-bedroom: 74.9–75.69 м²
• 3-bedroom: 113–130 м²
Функциональные планировки и оптимальные площади для жизни и инвестиций.
R&F CITY — это сочетание масштаба, локации и надежности девелопера, создающее один из самых привлекательных проектов Пномпеня. ✨