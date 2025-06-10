  1. Realting.com
  4. Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1

Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$125,074
от
$49/м²
;
10
ID: 32966
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Boeng Keng Kang
  • Деревня
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    45

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Ищете пассивный доход за границей без риска? ГОТОВАЯ квартира в Азии с 5* управлением и гарантированной доходностью. SMART технологии, уровень ЛЮКС. Под ключ мебель и техника. Сантехника - Германия, Швейцария. Вид на восток❤️

Апартаменты в комплексе дают гарантию выплат аренды на 10 лет. УК - крупный международный бренд. А это значит, что Камбоджа в ТОПе.

Почему Камбоджа 🇰🇭: ✅ миллиардные иностранные инвестиции и их защитаклассные платежные планы ✅ большой спрос на премиум в столице.

Скорее пишите мне. Забирайте лучшее по лучшим ценам. Полина Багирова/Polina Bagirova

Местонахождение на карте

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа

Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Realting.com
Перейти
