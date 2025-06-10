Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1

Ищете пассивный доход за границей без риска? ГОТОВАЯ квартира в Азии с 5* управлением и гарантированной доходностью. SMART технологии, уровень ЛЮКС. Под ключ мебель и техника. Сантехника - Германия, Швейцария. Вид на восток❤️

Апартаменты в комплексе дают гарантию выплат аренды на 10 лет. УК - крупный международный бренд. А это значит, что Камбоджа в ТОПе.

Почему Камбоджа 🇰🇭: ✅ миллиардные иностранные инвестиции и их защита ✅ классные платежные планы ✅ большой спрос на премиум в столице.

Скорее пишите мне. Забирайте лучшее по лучшим ценам. Полина Багирова/Polina Bagirova