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Продажа новостроек в Khan Boeng Keng Kang

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Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$50,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 40
Расположение: Находится на улице 410, рядом с Русским рынком и бульваром Мао Цзе Тун. Архитектура: 50-этажный шедевр, сочетающий в себе современный дизайн и функциональность. Удобства: Все создано для улучшения вашей повседневной жизни. Цены: Доступная роскошь — высококаче…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
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