  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Жилой комплекс Tower — высота, которая становится статусом

Жилой комплекс Tower — высота, которая становится статусом

Пномпень, Камбоджа
от
$98,000
НДС
;
13
Оставить заявку
ID: 34007
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2030
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    67

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Tower — будущий высотный символ BKK1

67 этажей • 296 м • Пномпень

Проект, аналогов которому в Камбодже нет.

Это не просто кондоминиум.
Это landmark-небоскрёб почти 300 метров в самом престижном районе столицы — BKK1.

Архитектура международного уровня, японский девелопмент и формат lifestyle-башни 5★.

-----

Международная команда

Японско-камбоджийский девелопмент

Это проект с серьёзной технической и финансовой базой.

-----

Локация — BKK1

• Посольства и банки
• AEON Mall
• Международные школы
• Рестораны и бизнес-центры
• Самая стабильная аренда в городе

BKK1 — это центр экспатского спроса и ликвидности.

-----

Формат проекта

67 этажей
296 метров
Mixed-use: резиденции + luxury hotel

-----

Инфраструктура уровня 5 звёзд:

• Панорамный инфинити-бассейн на 67 этаже
• Небесный бар и сад с видами на город
• Японский онсен
• Сауна и современный фитнес-зал
• Коворкинг и бизнес-пространства
• Гольф-симулятор и мини-кинотеатр
• Детская зона
• Зоны барбекю для отдыха с семьёй и друзьями

-----

Уникальность проекта

В Камбодже нет другого небоскрёба такого масштаба и концепции.

• Почти 300 м высоты
• Landmark-архитектура
• Японский девелопмент
• Продажа по системе NET

Если указано 45 м² — это 45 м² чистого внутреннего пространства, без «размазывания» общих зон.

Для инвестора это прозрачная и понятная модель сравнения.

-----

Форматы и стартовые цены

• Studio 31 м² — от ~$98 000
• 1BR 45–47 м² — от ~$142 000
• 2BR — от ~$255 000
• 3BR — от ~$367 000
• Executive Suite — от ~$661 000
• Penthouses — от ~$2,2 млн

-----

Варианты покупки и скидки

100% оплата — скидка 10%
50% первоначальный взнос — скидка 5%
20% вход — полноценная рассрочка до 48 месяцев

Цена за м² (net) зависит от модели оплаты.
Подробный расчёт делаем под конкретный юнит.

Комплектация квартиры — в подарок при бронировании до конца месяца.

-----

Почему это интересно инвестору

• Самый ликвидный район столицы
• Высотный символ города
• Ограниченное предложение подобного формата
• Mixed-use усиливает арендный потенциал
• Рост цены за счёт этажности и статуса

Это не массовый продукт.
Это имиджевый актив в центре BKK1.

-----

По запросу отправлю:

— подробные финансовые расчёты
— подбор юнитов по бюджету
— прогноз доходности
— сравнение моделей оплаты

Организую онлайн консультацию с экспертом Камбоджи

Tower • BKK1 • Landmark 296 м • Инвестиция в высоту

Местонахождение на карте

Пномпень, Камбоджа

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и вида «над городом», которого не даст ни одина классическаяквартира. Два уровня позволяют разделить зоны: жилая + приватная, что делает проживание более комфортным. Уникальность формата — на рынке Сиануквиля таких предложений практически нет, а значит ликвидность и темпы роста будут выше. Арендный спрос: клиенты, готовые платить премиально, выбирают эффектные планировки, а не «типовые квадраты». Условия максимально гибкие: 20% — первоначальный взнос 40% — рассрочка на 40 месяцев без процентов 40% — после сдачи или кредит у застройщика до 10 лет Таким образом, вход минимальный, а результат — иной уровень доходности и капитализации.
Батхеай, Камбоджа
от
$57,155
Жилой комплекс Time Square 8
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$50,000
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$125,074
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Камбоджа
от
$57,200
Жилой комплекс LE CONDÉ — высота роскоши в сердце Пномпеня
Пномпень, Камбоджа
от
$96,952
НДС
Вы просматриваете
Жилой комплекс Tower — высота, которая становится статусом
Пномпень, Камбоджа
от
$98,000
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Камбоджа
от
$57,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 39
Time Square Ocean View — инвестиция с видом на будущее 📍Первая береговая линия, Сиануквиль 🏙 Масштабный курортный проект: 1300 апартаментов 🌅 Панорамные виды на море: от 1 до 4 спален   🏝 Комплексная инфраструктура: ▪️ Собственный аквапарк ▪️ Бассейны, фитнес-залы, бегов…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы
Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы
Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы
Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы
Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы
Показать все Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы
Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы
Khan Daun Penh, Камбоджа
от
$130,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 45
Площадь 111–270 м²
2 объекта недвижимости 2
🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) — уровень 5★ в сердце Пномпеня Премиальные апартаменты в одном из самых статусных проектов столицы Камбоджи. 45-этажный отельно-жилой небоскрёб международного класса в легендарном районе BKK1. Это не просто недвижимость. Это адрес, который формирует…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
110.8
325,248
Квартира 3 комнаты
270.0
1,15 млн
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Показать все Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 39
Один из масштабных новых ультрасовременных проектов от Megakim World Corp Ltd под брендом Time Square, лидирующего застройщика Камбоджи, в самом перспективном прибрежном городе страны — Сиануквиле. Это не просто жилой комплекс, а новый символ статуса, технологий и доходной инвестиции в …
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Камбодже
Недвижимость в Камбодже: все о рынке, ценах, доходности
21.01.2026
Недвижимость в Камбодже: все о рынке, ценах, доходности
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
10.06.2025
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
Показать все публикации