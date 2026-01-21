Жилой комплекс Tower — высота, которая становится статусом

Tower — будущий высотный символ BKK1

67 этажей • 296 м • Пномпень

Проект, аналогов которому в Камбодже нет.

Это не просто кондоминиум.

Это landmark-небоскрёб почти 300 метров в самом престижном районе столицы — BKK1.

Архитектура международного уровня, японский девелопмент и формат lifestyle-башни 5★.

Международная команда

Японско-камбоджийский девелопмент

Это проект с серьёзной технической и финансовой базой.

Локация — BKK1

• Посольства и банки

• AEON Mall

• Международные школы

• Рестораны и бизнес-центры

• Самая стабильная аренда в городе

BKK1 — это центр экспатского спроса и ликвидности.

Формат проекта

67 этажей

296 метров

Mixed-use: резиденции + luxury hotel

Инфраструктура уровня 5 звёзд:

• Панорамный инфинити-бассейн на 67 этаже

• Небесный бар и сад с видами на город

• Японский онсен

• Сауна и современный фитнес-зал

• Коворкинг и бизнес-пространства

• Гольф-симулятор и мини-кинотеатр

• Детская зона

• Зоны барбекю для отдыха с семьёй и друзьями

Уникальность проекта

В Камбодже нет другого небоскрёба такого масштаба и концепции.

• Почти 300 м высоты

• Landmark-архитектура

• Японский девелопмент

• Продажа по системе NET

Если указано 45 м² — это 45 м² чистого внутреннего пространства, без «размазывания» общих зон.

Для инвестора это прозрачная и понятная модель сравнения.

Форматы и стартовые цены

• Studio 31 м² — от ~$98 000

• 1BR 45–47 м² — от ~$142 000

• 2BR — от ~$255 000

• 3BR — от ~$367 000

• Executive Suite — от ~$661 000

• Penthouses — от ~$2,2 млн

Варианты покупки и скидки

100% оплата — скидка 10%

50% первоначальный взнос — скидка 5%

20% вход — полноценная рассрочка до 48 месяцев

Цена за м² (net) зависит от модели оплаты.

Подробный расчёт делаем под конкретный юнит.

Комплектация квартиры — в подарок при бронировании до конца месяца.

Почему это интересно инвестору

• Самый ликвидный район столицы

• Высотный символ города

• Ограниченное предложение подобного формата

• Mixed-use усиливает арендный потенциал

• Рост цены за счёт этажности и статуса

Это не массовый продукт.

Это имиджевый актив в центре BKK1.

По запросу отправлю:

— подробные финансовые расчёты

— подбор юнитов по бюджету

— прогноз доходности

— сравнение моделей оплаты

Организую онлайн консультацию с экспертом Камбоджи

Tower • BKK1 • Landmark 296 м • Инвестиция в высоту