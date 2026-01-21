Жилой комплекс Tower — высота, которая становится статусом

Tower — будущий высотный символ BKK1
67 этажей • 296 м • Пномпень
Проект, аналогов которому в Камбодже нет.
Это не просто кондоминиум.
Это landmark-небоскрёб почти 300 метров в самом престижном районе столицы — BKK1.
Архитектура международного уровня, японский девелопмент и формат lifestyle-башни 5★.
-----
Международная команда
Японско-камбоджийский девелопмент
Это проект с серьёзной технической и финансовой базой.
-----
Локация — BKK1
• Посольства и банки
• AEON Mall
• Международные школы
• Рестораны и бизнес-центры
• Самая стабильная аренда в городе
BKK1 — это центр экспатского спроса и ликвидности.
-----
Формат проекта
67 этажей
296 метров
Mixed-use: резиденции + luxury hotel
-----
Инфраструктура уровня 5 звёзд:
• Панорамный инфинити-бассейн на 67 этаже
• Небесный бар и сад с видами на город
• Японский онсен
• Сауна и современный фитнес-зал
• Коворкинг и бизнес-пространства
• Гольф-симулятор и мини-кинотеатр
• Детская зона
• Зоны барбекю для отдыха с семьёй и друзьями
-----
Уникальность проекта
В Камбодже нет другого небоскрёба такого масштаба и концепции.
• Почти 300 м высоты
• Landmark-архитектура
• Японский девелопмент
• Продажа по системе NET
Если указано 45 м² — это 45 м² чистого внутреннего пространства, без «размазывания» общих зон.
Для инвестора это прозрачная и понятная модель сравнения.
-----
Форматы и стартовые цены
• Studio 31 м² — от ~$98 000
• 1BR 45–47 м² — от ~$142 000
• 2BR — от ~$255 000
• 3BR — от ~$367 000
• Executive Suite — от ~$661 000
• Penthouses — от ~$2,2 млн
-----
Варианты покупки и скидки
100% оплата — скидка 10%
50% первоначальный взнос — скидка 5%
20% вход — полноценная рассрочка до 48 месяцев
Цена за м² (net) зависит от модели оплаты.
Подробный расчёт делаем под конкретный юнит.
Комплектация квартиры — в подарок при бронировании до конца месяца.
-----
Почему это интересно инвестору
• Самый ликвидный район столицы
• Высотный символ города
• Ограниченное предложение подобного формата
• Mixed-use усиливает арендный потенциал
• Рост цены за счёт этажности и статуса
Это не массовый продукт.
Это имиджевый актив в центре BKK1.
-----
По запросу отправлю:
— подробные финансовые расчёты
— подбор юнитов по бюджету
— прогноз доходности
— сравнение моделей оплаты
Организую онлайн консультацию с экспертом Камбоджи
Tower • BKK1 • Landmark 296 м • Инвестиция в высоту