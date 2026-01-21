  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Mean Chey
  4. Квартира в новостройке Kingston Royale

Квартира в новостройке Kingston Royale

Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
от
$47,000
НДС
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 35233
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.04.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Mean Chey
  • Деревня
    Sangkat Chak Angrae Leu
  • Адрес
    Street 69BT

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    36

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Kingston Royale — современный жилой комплекс в развивающемся районе Пномпеня 🏙✨

Kingston Royale — многофункциональный жилой проект в столице Камбоджи, предлагающий доступный вход в рынок недвижимости с высоким инвестиционным потенциалом.

Комплекс расположен в перспективной локации рядом с бульваром Хун Сен (магистраль №1) — районе активного развития с удобной транспортной доступностью и быстрым выездом к новому международному аэропорту.

📅 Срок сдачи: 4 квартал 2027 года

---

🏡 Форматы недвижимости

Проект предлагает современные и функциональные квартиры:

1-bedroom: 43–55 м² (от $47,000 со скидкой)
2-bedroom: 65–84,7 м² (от $65,000 со скидкой)

Все квартиры передаются:

✔ полностью меблированными
✔ с техникой
✔ готовыми к проживанию или сдаче в аренду

---

🌴 Инфраструктура комплекса

Kingston Royale предлагает всё необходимое для комфортной жизни:

🏊 бассейн
🧖 сауна и паровая
🧘 йога-зона
🏋️ фитнес-центр
🌿 сад на крыше
🛒 супермаркет
🚗 паркинг для авто и байков
🛡 круглосуточная охрана

---

🎁 Специальное предложение

🔥 Полный пакет мебели и техники от Kingston

Включает:

🛏 мебель (кровать, шкаф, диван, стол и др.)
🍳 кухонный гарнитур и техника
📺 бытовая техника (ТВ, холодильник, стиральная машина, кондиционер)
💡 освещение и декор

📌 ориентировочная стоимость пакета: от $5,000

Квартира полностью готова к сдаче в аренду сразу после получения ключей.

---

💼 Инвестиционные преимущества

✔ доступная цена входа
✔ ликвидные форматы (1BR и 2BR)
✔ высокая арендная востребованность
✔ перспективный район с ростом инфраструктуры

---

💳 Условия оплаты

30% первоначальный взнос
36% рассрочка на 36 месяцев
34% при сдаче или кредит до 15 лет (10%)

💰 Скидки

• 30% ПВ → 13% скидка
• 40% ПВ → 14% скидка
• 100% оплата → до 20% скидка

Возможны индивидуальные условия под конкретный объект.

---

Kingston Royale — это сочетание доступной инвестиции, готового продукта и перспективной локации в быстрорастущем Пномпене. ✨

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Камбодже
Недвижимость в Камбодже: все о рынке, ценах, доходности
21.01.2026
Недвижимость в Камбодже: все о рынке, ценах, доходности
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
10.06.2025
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
Показать все публикации