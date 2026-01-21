Квартира в новостройке Kingston Royale

Kingston Royale — современный жилой комплекс в развивающемся районе Пномпеня 🏙✨

Kingston Royale — многофункциональный жилой проект в столице Камбоджи, предлагающий доступный вход в рынок недвижимости с высоким инвестиционным потенциалом.

Комплекс расположен в перспективной локации рядом с бульваром Хун Сен (магистраль №1) — районе активного развития с удобной транспортной доступностью и быстрым выездом к новому международному аэропорту.

📅 Срок сдачи: 4 квартал 2027 года

🏡 Форматы недвижимости

Проект предлагает современные и функциональные квартиры:

• 1-bedroom: 43–55 м² (от $47,000 со скидкой)

• 2-bedroom: 65–84,7 м² (от $65,000 со скидкой)

Все квартиры передаются:

✔ полностью меблированными

✔ с техникой

✔ готовыми к проживанию или сдаче в аренду

🌴 Инфраструктура комплекса

Kingston Royale предлагает всё необходимое для комфортной жизни:

🏊 бассейн

🧖 сауна и паровая

🧘 йога-зона

🏋️ фитнес-центр

🌿 сад на крыше

🛒 супермаркет

🚗 паркинг для авто и байков

🛡 круглосуточная охрана

🎁 Специальное предложение

🔥 Полный пакет мебели и техники от Kingston

Включает:

🛏 мебель (кровать, шкаф, диван, стол и др.)

🍳 кухонный гарнитур и техника

📺 бытовая техника (ТВ, холодильник, стиральная машина, кондиционер)

💡 освещение и декор

📌 ориентировочная стоимость пакета: от $5,000

Квартира полностью готова к сдаче в аренду сразу после получения ключей.

💼 Инвестиционные преимущества

✔ доступная цена входа

✔ ликвидные форматы (1BR и 2BR)

✔ высокая арендная востребованность

✔ перспективный район с ростом инфраструктуры

💳 Условия оплаты

• 30% первоначальный взнос

• 36% рассрочка на 36 месяцев

• 34% при сдаче или кредит до 15 лет (10%)

💰 Скидки

• 30% ПВ → 13% скидка

• 40% ПВ → 14% скидка

• 100% оплата → до 20% скидка

Возможны индивидуальные условия под конкретный объект.

Kingston Royale — это сочетание доступной инвестиции, готового продукта и перспективной локации в быстрорастущем Пномпене. ✨