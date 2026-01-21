Квартира в новостройке Kingston Royale

Kingston Royale — современный жилой комплекс в развивающемся районе Пномпеня 🏙✨
Kingston Royale — многофункциональный жилой проект в столице Камбоджи, предлагающий доступный вход в рынок недвижимости с высоким инвестиционным потенциалом.
Комплекс расположен в перспективной локации рядом с бульваром Хун Сен (магистраль №1) — районе активного развития с удобной транспортной доступностью и быстрым выездом к новому международному аэропорту.
📅 Срок сдачи: 4 квартал 2027 года
🏡 Форматы недвижимости
Проект предлагает современные и функциональные квартиры:
• 1-bedroom: 43–55 м² (от $47,000 со скидкой)
• 2-bedroom: 65–84,7 м² (от $65,000 со скидкой)
Все квартиры передаются:
✔ полностью меблированными
✔ с техникой
✔ готовыми к проживанию или сдаче в аренду
🌴 Инфраструктура комплекса
Kingston Royale предлагает всё необходимое для комфортной жизни:
🏊 бассейн
🧖 сауна и паровая
🧘 йога-зона
🏋️ фитнес-центр
🌿 сад на крыше
🛒 супермаркет
🚗 паркинг для авто и байков
🛡 круглосуточная охрана
🎁 Специальное предложение
🔥 Полный пакет мебели и техники от Kingston
Включает:
🛏 мебель (кровать, шкаф, диван, стол и др.)
🍳 кухонный гарнитур и техника
📺 бытовая техника (ТВ, холодильник, стиральная машина, кондиционер)
💡 освещение и декор
📌 ориентировочная стоимость пакета: от $5,000
Квартира полностью готова к сдаче в аренду сразу после получения ключей.
💼 Инвестиционные преимущества
✔ доступная цена входа
✔ ликвидные форматы (1BR и 2BR)
✔ высокая арендная востребованность
✔ перспективный район с ростом инфраструктуры
💳 Условия оплаты
• 30% первоначальный взнос
• 36% рассрочка на 36 месяцев
• 34% при сдаче или кредит до 15 лет (10%)
💰 Скидки
• 30% ПВ → 13% скидка
• 40% ПВ → 14% скидка
• 100% оплата → до 20% скидка
Возможны индивидуальные условия под конкретный объект.
Kingston Royale — это сочетание доступной инвестиции, готового продукта и перспективной локации в быстрорастущем Пномпене. ✨