  2. Камбоджа
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Камбодже

Пномпень
3
Khan Boeng Keng Kang
2
Прэахсэйханук
2
Прэахсэйханук
2
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$125,074
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 45
Площадь 37–63 м²
2 объекта недвижимости 2
Ищете пассивный доход за границей без риска? ГОТОВАЯ квартира в Азии с 5* управлением и гарантированной доходностью. SMART технологии, уровень ЛЮКС. Под ключ мебель и техника. Сантехника - Германия, Швейцария. Вид на восток❤️ Апартаменты в комплексе дают гарантию выплат аренды на 10 лет. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
63.0
221,522
Квартира
37.0
125,000
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и вида «над городом», которого не даст ни одина классическаяквартира. Два уровня позволяют разделить зоны: жилая + приватная, что делает проживание более комфортным. Уникальность формата — на рынке Сиануквиля таких предложений практически нет, а значит ликвидность и темпы роста будут выше. Арендный спрос: клиенты, готовые платить премиально, выбирают эффектные планировки, а не «типовые квадраты». Условия максимально гибкие: 20% — первоначальный взнос 40% — рассрочка на 40 месяцев без процентов 40% — после сдачи или кредит у застройщика до 10 лет Таким образом, вход минимальный, а результат — иной уровень доходности и капитализации.
Батхеай, Камбоджа
от
$57,155
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 39
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$50,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 40
Расположение: Находится на улице 410, рядом с Русским рынком и бульваром Мао Цзе Тун. Архитектура: 50-этажный шедевр, сочетающий в себе современный дизайн и функциональность. Удобства: Все создано для улучшения вашей повседневной жизни. Цены: Доступная роскошь — высококаче…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Сиануквиль, Камбоджа
от
$45,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 30
Площадь 47–100 м²
4 объекта недвижимости 4
🌊 Мope, инвecтиции и pоскошь — всё в однoм прoектe! 💎 Пepвaя линия океанa — aпapтaмeнты бизнес-класса c пaнopамным видом 🔥 Скидка 10% на вcе квартиpы тoлько дo кoнца ноябpя! 🏖 Доxоднoсть дo 12%-14% годовыx в валютe   🏙️ О пpoекте Тime Squarе 10 Ocеаn View — масштабный мeждунаро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0
58,086
Квартира 2 комнаты
78.0 – 100.0
91,665 – 104,805
Агентство
VIP REALTY CLUB
Камбоджа
от
$57,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 39
Time Square Ocean View — инвестиция с видом на будущее 📍Первая береговая линия, Сиануквиль 🏙 Масштабный курортный проект: 1300 апартаментов 🌅 Панорамные виды на море: от 1 до 4 спален   🏝 Комплексная инфраструктура: ▪️ Собственный аквапарк ▪️ Бассейны, фитнес-залы, бегов…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 39
Один из масштабных новых ультрасовременных проектов от Megakim World Corp Ltd под брендом Time Square, лидирующего застройщика Камбоджи, в самом перспективном прибрежном городе страны — Сиануквиле. Это не просто жилой комплекс, а новый символ статуса, технологий и доходной инвестиции в …
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 50
🏙 Официальный старт продаж Time Square 7 от Megakim World Corp. Добро пожаловать в Time Square 7 — уникальный жилой комплекс в сердце Пномпеня, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективные инвестиции. 📍 Локация премиум-класса: Всего в 5 минутах от TK Avenue, AEON Mall 2…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
