Квартира в новостройке Time square 11 in BKK3, Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
ID: 36542
Дата обновления: 11.05.2026

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Boeng Keng Kang
  • Деревня
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei
  • Адрес
    Street 113

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    39

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Тайм-сквер 11, также известный как Замок Времени XI, представляет собой следующее поколение городских жителей в центре BKK3. Эта 39-этажная современная икона, разработанная известной компанией Megakim World Corp, предназначена для тех, кто хочет испытать яркое сочетание международных и местных культур, которые определяют Пномпень сегодня. Он предлагает уникальную возможность жить рядом с районом премиум-класса BKK1, наслаждаясь гораздо более доступными начальными ценами, по сути, обеспечивая двойную стоимость ваших инвестиций.

Здание имеет сложный архитектурный дизайн с небесным мостом, который течет по всей структуре, что приводит к впечатляющей коллекции объектов на крыше. Проект скрупулезно планируется разделить жилые, парковочные и зоны отдыха для максимального комфорта и безопасности.

Распределение этажей и инфраструктура:

Наземный этаж: Элегантный главный вестибюль и приемная зона.
Полы от 2 до 6: пять специальных уровней безопасной парковки.
* Полы с 7 по 39: жилые «классические этажи» со стильными 1 и 2 спальнями.
* Крыша (RF): Концентратор премиум-класса, включая лаундж, небесный бассейн, небесный тренажерный зал, небесный двор, детскую комнату, лаундж для бассейна и островную палубу.

Жилые единицы вдохновлены мировыми люксовыми брендами, предлагая различные размеры в соответствии с различными потребностями в инвестициях и образе жизни:

Гермес Юнитс (2 спальни): Флагманское жилое предложение с просторными 2-комнатными планировками на 75 кв.м.
Chanel Units (1 спальня): Премиум 1 спальня с 50 квадратными метрами пространства.
Prada Units (1 спальня): Комфортабельный и стильный дизайн с 1 спальней на 45 квадратных метров.
Gucci Units (1 спальня): Эффективно спроектированы 1-комнатные варианты на 38 квадратных метров.
Dior Units (1 спальня): Уютная и современная 1-комнатная гостиная на 35 квадратных метров.

Инвестиционные акценты:

Местоположение Prime BKK3 с высоким спросом на аренду и ограниченной высотной конкуренцией в непосредственной близости.
* Полный спектр удобств для образа жизни, включая 39-й бассейн и тренажерный зал с панорамным видом на город.
Высокий послужной список разработчиков со 100-процентным коэффициентом завершения всех предыдущих проектов Time Square.
Гибкие условия оплаты и стратегическое позиционирование для увеличения капитала.

Если вы ищете высокодоходные инвестиции или современный дом в районе, который никогда не спит, Time Square 11 предлагает идеальный баланс роскоши, местоположения и доступности.

Обеспечьте свое будущее в самой ожидаемой жилой башне BKK3 по максимально возможной цене входа - свяжитесь с нашей командой сегодня, чтобы заблокировать ваши инвестиции до истечения срока действия специального предложения.

Time Square Ocean View — инвестиция с видом на будущее 📍Первая береговая линия, Сиануквиль 🏙 Масштабный курортный проект: 1300 апартаментов 🌅 Панорамные виды на море: от 1 до 4 спален   🏝 Комплексная инфраструктура: ▪️ Собственный аквапарк ▪️ Бассейны, фитнес-залы, бегов…
