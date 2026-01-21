Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы

🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) — уровень 5★ в сердце Пномпеня
Премиальные апартаменты в одном из самых статусных проектов столицы Камбоджи.
45-этажный отельно-жилой небоскрёб международного класса в легендарном районе BKK1.
Это не просто недвижимость.
Это адрес, который формирует статус владельца.
----------
📍 Локация: Boeng Keng Kang 1 (BKK1)
Главный деловой и жилой центр Пномпеня — район посольств, бизнес-центров, высокой гастрономии и международного окружения.
BKK1 традиционно считается самым престижным районом города с устойчивым спросом на аренду и покупку.
----------
🏢 О проекте
• Формат: 5-звёздочный отель + частные резиденции
• Этажность: 45 этажей
• Международный гостиничный стандарт Wyndham
• Заселение (Handover): IV квартал 2026
Проект объединяет гостиничный сервис мирового уровня и приватность премиальных резиденций.
Архитектура, инженерия и концепция ориентированы на сегмент luxury / premium living.
----------
✨ Инфраструктура уровня 5★
• Панорамный Infinity Pool
• Ресторан и lounge-пространства
• Wine / Whiskey / Cigar Bar
• Фитнес-центр премиум-класса
• Reception & concierge 24/7
• Smart-технологии управления
• Приватные лифты и сервисные зоны
Здесь создан формат жизни, сопоставимый с проживанием в международном отеле высокого класса.
----------
💰 Базовая цена от застройщика от 130 000 $
💎 Варианты покупки со скидками 10-15%
----------
📈 Инвестиционная привлекательность
✔ Премиальный сегмент недвижимости
✔ Самый ликвидный район столицы — BKK1
✔ Доход в долларах
✔ Высокий арендный спрос от экспатов и бизнеса
✔ Рост стоимости активов в центре города
Такие проекты формируют долгосрочные капитализационные стратегии, а не краткосрочные сделки.
🚩 Актуальность цены и условий уточняйте при обращении
----------
🤝 Полное сопровождение сделки
• Работа напрямую по прайсам застройщика
• Юридическая проверка
• Безопасные расчёты
• Консультации по аренде и доходности
• Поддержка после покупки
----------
