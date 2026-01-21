Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы

🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) — уровень 5★ в сердце Пномпеня

Премиальные апартаменты в одном из самых статусных проектов столицы Камбоджи.

45-этажный отельно-жилой небоскрёб международного класса в легендарном районе BKK1.

Это не просто недвижимость.

Это адрес, который формирует статус владельца.

----------

📍 Локация: Boeng Keng Kang 1 (BKK1)

Главный деловой и жилой центр Пномпеня — район посольств, бизнес-центров, высокой гастрономии и международного окружения.

BKK1 традиционно считается самым престижным районом города с устойчивым спросом на аренду и покупку.

----------

🏢 О проекте

• Формат: 5-звёздочный отель + частные резиденции

• Этажность: 45 этажей

• Международный гостиничный стандарт Wyndham

• Заселение (Handover): IV квартал 2026

Проект объединяет гостиничный сервис мирового уровня и приватность премиальных резиденций.

Архитектура, инженерия и концепция ориентированы на сегмент luxury / premium living.

----------

✨ Инфраструктура уровня 5★

• Панорамный Infinity Pool

• Ресторан и lounge-пространства

• Wine / Whiskey / Cigar Bar

• Фитнес-центр премиум-класса

• Reception & concierge 24/7

• Smart-технологии управления

• Приватные лифты и сервисные зоны

Здесь создан формат жизни, сопоставимый с проживанием в международном отеле высокого класса.

----------

💰 Базовая цена от застройщика от 130 000 $

💎 Варианты покупки со скидками 10-15%

----------

📈 Инвестиционная привлекательность

✔ Премиальный сегмент недвижимости

✔ Самый ликвидный район столицы — BKK1

✔ Доход в долларах

✔ Высокий арендный спрос от экспатов и бизнеса

✔ Рост стоимости активов в центре города

Такие проекты формируют долгосрочные капитализационные стратегии, а не краткосрочные сделки.

🚩 Актуальность цены и условий уточняйте при обращении

----------

🤝 Полное сопровождение сделки

• Работа напрямую по прайсам застройщика

• Юридическая проверка

• Безопасные расчёты

• Консультации по аренде и доходности

• Поддержка после покупки

----------

