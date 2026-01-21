  1. Realting.com
  Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы

Жилой комплекс Wyndham Garden BKK1 — коллекционный актив в сердце столицы

Khan Daun Penh, Камбоджа
от
$130,000
НДС
;
28
ID: 33354
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Daun Penh

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    45

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) — уровень 5★ в сердце Пномпеня

Премиальные апартаменты в одном из самых статусных проектов столицы Камбоджи.
45-этажный отельно-жилой небоскрёб международного класса в легендарном районе BKK1.

Это не просто недвижимость.
Это адрес, который формирует статус владельца.

----------

📍 Локация: Boeng Keng Kang 1 (BKK1)
Главный деловой и жилой центр Пномпеня — район посольств, бизнес-центров, высокой гастрономии и международного окружения.

BKK1 традиционно считается самым престижным районом города с устойчивым спросом на аренду и покупку.

----------

🏢 О проекте

• Формат: 5-звёздочный отель + частные резиденции
• Этажность: 45 этажей
• Международный гостиничный стандарт Wyndham
• Заселение (Handover): IV квартал 2026

Проект объединяет гостиничный сервис мирового уровня и приватность премиальных резиденций.

Архитектура, инженерия и концепция ориентированы на сегмент luxury / premium living.

----------

Инфраструктура уровня 5★

• Панорамный Infinity Pool
• Ресторан и lounge-пространства
• Wine / Whiskey / Cigar Bar
• Фитнес-центр премиум-класса
• Reception & concierge 24/7
• Smart-технологии управления
• Приватные лифты и сервисные зоны

Здесь создан формат жизни, сопоставимый с проживанием в международном отеле высокого класса.

----------

💰 Базовая цена от застройщика от 130 000 $

💎 Варианты покупки со скидками 10-15%

----------

📈 Инвестиционная привлекательность

✔ Премиальный сегмент недвижимости
✔ Самый ликвидный район столицы — BKK1
✔ Доход в долларах
✔ Высокий арендный спрос от экспатов и бизнеса
✔ Рост стоимости активов в центре города

Такие проекты формируют долгосрочные капитализационные стратегии, а не краткосрочные сделки.

🚩 Актуальность цены и условий уточняйте при обращении

----------

🤝 Полное сопровождение сделки

• Работа напрямую по прайсам застройщика
• Юридическая проверка
• Безопасные расчёты
• Консультации по аренде и доходности
• Поддержка после покупки

----------

📞 Свяжитесь со мной для персональной консультации

Предоставлю планировки, инвестиционные расчёты и помогу выбрать оптимальную стратегию покупки.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 110.8
Цена за м², USD 2,936
Цена квартиры, USD 325,248

Местонахождение на карте

Khan Daun Penh, Камбоджа

