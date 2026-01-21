  1. Realting.com
Жилой комплекс Резиденции у моря в центре Сиануквиля

Сиануквиль, Камбоджа
от
$65,480
НДС
;
8
ID: 33376
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Прэахсэйханук
  • Город
    Сиануквиль

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    24

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌊 Редкая возможность у моря: когда локации заканчиваются быстрее, чем принимаются решения

🌊 ВИД НА МОРЕ • ОБЪЕКТ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ДОХОДОМ • РАССРОЧКА 0%

Редкая возможность у моря: когда локации заканчиваются быстрее, чем принимаются решения

Инвестиционные апартаменты в центре Сиануквиля.
Полностью готовый формат для пассивного дохода в долларах.

----------

🏡 Доступные варианты апартаментов

Студия
• Площадь: 44,7 м²
• Стоимость: 65 480 USD

1 спальня
• Площадь: 89,6 м²
• Стоимость: 134 475 USD

2 спальни
• Площадь: 90,7 м²
• Стоимость: 136 175 USD

3 спальни
• Площадь: 133,9 м²
• Стоимость: 208 790 USD

----------

🎁 В стоимость уже входит:

✔ Полный комплект мебели
✔ Бытовая техника
✔ Полная готовность к проживанию и аренде

Без дополнительных вложений после покупки.

----------

📈 Гарантированная доходность

💎 8% годовых на 3 года

• Доход закреплён в контракте
• Выплаты владельцу — ежемесячно
• Полностью пассивный формат владения

В течение гарантийного периода:

— нет платы за обслуживание
— нет взносов в резервный фонд
— нет платы за управление

----------

💳 План оплаты (рассрочка 0%)

• 2 000 USD — бронирование
• 20% — первоначальный взнос
• Остаток — рассрочка до 40 месяцев
• Оплата поквартально
• 0% годовых

Гибкий график возможен.

----------

🏢 О проекте

Современный жилой комплекс премиального уровня:

Infinity Pool на крыше
Sky lounge с видом на море
Фитнес-зоны
Спа / wellness
Коворкинг
Мини-маркет
Парковка
Охрана и reception 24/7

----------

📍 Локация: центр Сиануквиля

✔ 5 минут до пляжа
✔ Близость к международному аэропорту
✔ Магазины, рестораны, банки
✔ Международные школы
✔ Самый высокий спрос на аренду в городе

----------

🤝 Сопровождение сделки под ключ

• Работа напрямую по прайсам застройщика
• Юридическое сопровождение
• Безопасные расчёты
• Поддержка после покупки
• Помощь с арендной стратегией

----------

👨‍💼 Консультация с экспертом из Камбоджи

Разбор доходности, рисков и инвестиционной стратегии.

🚩 Актуальность цены и наличие уточняйте при обращении

📩 Напишите для получения:

✔ Планировок
✔ Презентации проекта
✔ Финансовых параметров
✔ Подбора оптимального юнита

Местонахождение на карте

Сиануквиль, Камбоджа

