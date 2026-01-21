Жилой комплекс Резиденции у моря в центре Сиануквиля

🌊 Редкая возможность у моря: когда локации заканчиваются быстрее, чем принимаются решения
🌊 ВИД НА МОРЕ • ОБЪЕКТ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ДОХОДОМ • РАССРОЧКА 0%
Редкая возможность у моря: когда локации заканчиваются быстрее, чем принимаются решения
Инвестиционные апартаменты в центре Сиануквиля.
Полностью готовый формат для пассивного дохода в долларах.
----------
🏡 Доступные варианты апартаментов
Студия
• Площадь: 44,7 м²
• Стоимость: 65 480 USD
1 спальня
• Площадь: 89,6 м²
• Стоимость: 134 475 USD
2 спальни
• Площадь: 90,7 м²
• Стоимость: 136 175 USD
3 спальни
• Площадь: 133,9 м²
• Стоимость: 208 790 USD
----------
🎁 В стоимость уже входит:
✔ Полный комплект мебели
✔ Бытовая техника
✔ Полная готовность к проживанию и аренде
Без дополнительных вложений после покупки.
----------
📈 Гарантированная доходность
💎 8% годовых на 3 года
• Доход закреплён в контракте
• Выплаты владельцу — ежемесячно
• Полностью пассивный формат владения
В течение гарантийного периода:
— нет платы за обслуживание
— нет взносов в резервный фонд
— нет платы за управление
----------
💳 План оплаты (рассрочка 0%)
• 2 000 USD — бронирование
• 20% — первоначальный взнос
• Остаток — рассрочка до 40 месяцев
• Оплата поквартально
• 0% годовых
Гибкий график возможен.
----------
🏢 О проекте
Современный жилой комплекс премиального уровня:
Infinity Pool на крыше
Sky lounge с видом на море
Фитнес-зоны
Спа / wellness
Коворкинг
Мини-маркет
Парковка
Охрана и reception 24/7
----------
📍 Локация: центр Сиануквиля
✔ 5 минут до пляжа
✔ Близость к международному аэропорту
✔ Магазины, рестораны, банки
✔ Международные школы
✔ Самый высокий спрос на аренду в городе
----------
🤝 Сопровождение сделки под ключ
• Работа напрямую по прайсам застройщика
• Юридическое сопровождение
• Безопасные расчёты
• Поддержка после покупки
• Помощь с арендной стратегией
----------
👨💼 Консультация с экспертом из Камбоджи
Разбор доходности, рисков и инвестиционной стратегии.
🚩 Актуальность цены и наличие уточняйте при обращении
📩 Напишите для получения:
✔ Планировок
✔ Презентации проекта
✔ Финансовых параметров
✔ Подбора оптимального юнита