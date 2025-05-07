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Квартиры с бассейном в Тиране (области), Албания

Тирана
53
Bashkia Kavaje
165
Тирана
73
Камза
11
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Spacious 2-Bedroom Apartment in Palm Paradise Complex with Pool View Located in Palm Paradi…
$102,545
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Агентство
Optimum Property
Языки общения
English, Español
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/9
Продаётся квартира 1+1 на первой линии в 20 метрах от моря в районе Голем, город Дуррес. Общ…
$130,253
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Типы недвижимости в Тиране (области)

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Тиране (области), Албания

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с видом на горы
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