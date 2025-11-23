Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с террасой в Тиране (области), Албания

Тирана
288
Тирана
385
Bashkia Kavaje
273
Камза
72
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 3
Продается квартира 1+1 с террасой 73 м.кв в районе Голем вмего в 100 метрах от моря. Квартир…
$174,814
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
