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Квартиры с видом на горы в Тиране (области), Албания

Тирана
53
Bashkia Kavaje
165
Тирана
73
Камза
11
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7 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 8/8
Продаётся роскошный пентхаус с видом на море в резиденции «Либурна», Голем. Площадь кварт…
$206,053
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Century 21 Eon
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Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
КВАРТИРА 1+1 В РЕЗИДЕНЦИИ «LION 2» В ТИРАНЕ ✅ Цена: 2000 евро/м2 (152 980 евро) ✅ Местоп…
$159,302
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
The apartment is located on Kavaje street, near the Church. It is organized by a living roo…
$271,935
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
КВАРТИРА 2+1 В РЕЗИДЕНЦИИ LION 2 В ТИРАНЕ ✅ Цена: 2000 евро/м2 (251 380 евро) ✅ Местопол…
$261,769
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Квартира 2 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Квартира 2 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/5
2+1+2 apartment for sale in Lake Land in Farke! Lakeland, located near Farkes Lake, is on…
$245,737
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 4
Продается квартира 2+1 в комплексе Делиоргжи! Продается супер квартира 2+1 в комплексе Де…
$282,812
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Квартира 4 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж 4
КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ 4+1+3 В РЕЗИДЕНЦИИ "KODRA E DIELLIT 3", ТИРАНА ✅ Цена: 300 000 евро. …
$312,398
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NEXT REAL ESTATE
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Типы недвижимости в Тиране (области)

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Тиране (области), Албания

с гаражом
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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