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Пентхаусы в Тиране (области), Албания

Bashkia Kavaje
11
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11 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 8/8
Захватывающая квартира с видом на море в эксклюзивной резиденции «Либурна», Голем Ощутите…
$217,223
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Century 21 Eon
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Пентхаус 4 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 5/5
Продаётся великолепный пентхаус 3+1 в 50 метрах от моря в прекрасной рекреационной зоне с ке…
$269,739
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Пентхаус 3 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 6
Продаётся пентхаус 2+1 с видом на море и огромной терассой в районе Голем. Квартира располож…
$209,060
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Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6
Квартира с пентхаусом с видом на море в Дурресе! Квартира расположена на 6-м этаже зда…
$89,759
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Century 21 Eon
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Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 8/8
Продаётся роскошный пентхаус с видом на море в резиденции «Либурна», Голем. Площадь кварт…
$206,053
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Пентхаус 3 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 7
Пентхаус организован следующим образом: при входе имеется большая гостиная с отдельной кухне…
$167,830
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Century 21 Eon
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Пентхаус в Golem, Албания
Пентхаус
Golem, Албания
Площадь 148 м²
Этаж 5
ПРОДАЕТСЯ ПЕНТХАУС 1+1 С ВЕРАНДОЙ И ВИДОМ НА МОРЕ, ГОЛЕМ!!! Продается пентхаус 1+1 с вера…
$188,930
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Century 21 Eon
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Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5
Продаётся квартира с террасой! Общая площадь: 46,3 м² Терраса: 58,4 м² Этаж: 0 (цо…
$95,673
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Пентхаус 1 комната в Golem, Албания
Пентхаус 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/7
Продаётся студия-пентхаус, расположенная всего в 150 м от моря с прямым доступом к пляжу! …
$111,054
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Пентхаус в Golem, Албания
Пентхаус
Golem, Албания
Продаётся пентхаус в одной из самых востребованных зон Голема, всего в 200 м от пляжа! …
$458,405
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Century 21 Eon
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Пентхаус 3 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 5/5
Пентхаус на продажу в районе Керрет. Расположен на 5-м этаже 5-этажного здания с лифтом. П…
$455,430
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Параметры недвижимости в Тиране (области), Албания

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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