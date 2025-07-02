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Многоуровневые квартиры в Тиране (области), Албания

Bashkia Kavaje
3
Многоуровневые квартиры Удалить
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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры в Golem, Албания
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Многоуровневые квартиры
Golem, Албания
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
🏝 Blue Horizon — твой личный уголок у моря! Мечтаешь о жизни у моря, где утро начинается …
$53,530
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Многоуровневые квартиры в Golem, Албания
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Многоуровневые квартиры
Golem, Албания
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
🏝 Blue Horizon — твой личный уголок у моря! Мечтаешь о жизни у моря, где утро начинается …
$58,396
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
Этот тип многоуровневых апартаментов расположен в зданиях B3 и B4
$61,527
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Optimum Property
Языки общения
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