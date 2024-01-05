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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Тирана, Албания
2
1
55 м²
3
Квартира 1+1 с ремонтом в Тиране, район Komisarjati #4, Rruga e Dibres. Общая площадь 55 м.к…
€73,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Тирана, Албания
2
1
55 м²
3
Квартира 1+1 с ремонтом в Тиране, район RTV Klan Porcelan. Общая площадь 55 м.кв, на 3 этаже…
€77,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Golem, Албания
2
1
55 м²
2
Квартира 1+1 в районе отеля Grand blu FaFa в Големе. Общая площадь 55 м.кв, на 2 этаже. Квар…
€100,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с мебелью, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Golem, Албания
2
1
80 м²
Квартира 1+1 с новым ремонтом и мебелью в городе Дуррес, район Шкемби Кавая. Общая площадь 8…
€55,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии
Тирана, Албания
3
1
113 м²
1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€165,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Golem, Албания
2
1
Квартира 1+1 в районе отеля Grand Blue FaFa на второй линии от моря. Готовы организовать онл…
€60,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Тирана (область), Албания
2
1
57 м²
Продается квартира общей площадью 57 м², расположенная в благоустроенном доме с лифтом и адм…
€43,000
1
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Тирана, Албания
3
2
100 м²
6
Продается квартира общей площадью 100 м2, расположенная на 6-м этаже с лифтом. В квартире е…
€98,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Тирана, Албания
3
2
99 м²
4
"Пенсильвания" с кеквоентом" получила заготовку "Студина" 99 м2, с сохранением 4-ого 4-ого 4…
€140,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Тирана, Албания
2
1
62 м²
4
Продаётся квартира общей площадью 62 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом. Квартира …
€138,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Тирана, Албания
3
1
92 м²
1
Продаётся квартира общей площадью 92 м2, расположена на 1-ом этаже. Квартира организо…
€130,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города
Тирана, Албания
2
1
110 м²
5
Продаётся квартира общей площадью 110 м2, расположена на 5-ом этаже без лифта. Квартира…
€105,000
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с парковка
Тирана, Албания
2
1
75 м²
Продаётся квартира общей площадью 75 м2. Квартира организовано: - гостиная + кухня -…
€105,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
3
1
110 м²
7
Продаётся квартира общей площадью 110 м2, расположен на 7-ом этаже с лифтом. Квартира…
€143,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
2
1
68 м²
Продаётся квартира общей площадью 68 м2, расположен на 9-ом этаже с лифтом. Квартира …
€125,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1
2
128 м²
9/4
2+1+2 apartment for sale with veranda and 2 parking spaces on Riza Cerova street. - 4th resi…
€250,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
2
1
93 м²
8
Продаётся квартира общей площадью 93 м2, расположен на 8-ом этаже нового здания с лифтом. …
€115,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Тирана, Албания
3
2
107 м²
9
Продаётся квартира общей площадью 107 м2, расположен на 9-ом этаже нового здания с лифтом. …
€115,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Тирана, Албания
2
1
46 м²
Предлагаем вам купить недвижимость в Албании, город Тирана. Новый бульвар (new blvd). Компле…
€59,800
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Агентство
CACTUS | Real Estate
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Тирана, Албания
4
2
125 м²
4
Продаётся квартира общей площадью 125 м2, расположена на 4-ом этаже. Квартира организов…
€230,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
2
1
62 м²
3
Продаётся квартира общей площадью 62 м2, расположена на 3-ом этаже с лифтом. В квартире …
€98,000
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Агентство
Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
3
2
110 м²
3
Продаётся квартира общей площадью 110 м2, расположена на 3-ом этаже с лифтом. В квартире…
€137,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
3
2
118 м²
4
Продаётся квартира общей площадью 118 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом. В квартире…
€119,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ
Тирана, Албания
2
1
68 м²
3
Продаётся квартира общей площадью 68 м2, расположена на 3-ом этаже с лифтом. В квартире …
€81,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Тирана, Албания
2
1
74 м²
6
Продаётся квартира общей площадью 74 м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире …
€88,000
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
3
2
114 м²
6/8
Продаётся квартира общей площадью 114 м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире…
€108,000
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Агентство
Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
3
1
75 м²
2/75
Продаётся квартира общей площадью 75 м2, расположена на 2-ом этаже. В квартире организов…
€155,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Тирана, Албания
3
1
77 м²
4
Продаётся квартира общей площадью 77 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом. В квартире …
€155,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Коттедж с Онлайн-показ
Golem, Албания
276 м²
3
Предлагаем вам купить дом в Албании, город Дуррес, район Golem. Вила 371 м2. Новый жилок ком…
€469,200
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана (область), Албания
2
1
68 м²
9/10
Продаётся квартира общей площадью 68 м2, расположена на 9-ом этаже с лифтом. В квартире …
€125,000
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
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