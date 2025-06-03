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Инвестиционная недвижимость в Южной Албании, Албания

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1 объект найдено
🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN COLD WATER, VLORA 📍Above the former workers' camp в Влёра, Албания
🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN COLD WATER, VLORA 📍Above the former workers' camp
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
🆕🏢 Продажа в холодной воде, VLORA📍Над бывшим рабочим лагерем🏷 Стоимость: 105 000 евро/тотал✔…
$119,703
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