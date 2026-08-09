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Отели в Южной Албании, Албания

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Саранда
6
Orikum
3
Влёра
12
Саранда
6
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19 объектов найдено
Отель 666 м² в Саранда, Албания
Отель 666 м²
Саранда, Албания
Площадь 666 м²
Количество этажей 4
Отель на продажу в одном из самых популярных мест Саранды, расположенном на набережной и в с…
$3,45 млн
НДС
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HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! в Radhime, Албания
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Албания
Площадь 2 470 м²
Количество этажей 4
Продается: 4-этажный отель с удобной террасой, 1 цокольный этаж, бассейн, игровая площадка и…
$5,16 млн
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Century 21 Marina
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Отель в Влёра, Албания
Отель
Влёра, Албания
Отель на продажу в холодной воде, с прекрасным видом на море. Отель имеет 1 этаж, где оборуд…
$1,92 млн
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TekceTekce
Отель 300 м² в Влёра, Албания
Отель 300 м²
Влёра, Албания
Число комнат 7
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Мы продаем отели в Лондоне, Влора.В одном из самых элитных и туристических районов города ли…
$1,72 млн
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Investment Realty Group
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HOTEL FOR SALE IN VLORE! в Влёра, Албания
HOTEL FOR SALE IN VLORE!
Влёра, Албания
Площадь 602 м²
Количество этажей 4
Отель расположен в районе с высоким пешеходным движением, очень близко к бульвару Влоре-Скел…
$1,76 млн
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Century 21 Marina
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Отель 200 м² в Gjashte, Албания
Отель 200 м²
Gjashte, Албания
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
✅ Расположение: Sarande✅ Площадь каждого этажа: 200 м2 каждый✅ Площадь суши: 600 м2✅ Цена: С…
$2,08 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Отель 2 200 м² в Radhime, Албания
Отель 2 200 м²
Radhime, Албания
Площадь 2 200 м²
Эксклюзивный отель на продажу в Радхимэ, Влоре, в одном из самых востребованных и быстрораст…
$4,69 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Отель 397 м² в Orikum, Албания
Отель 397 м²
Orikum, Албания
Площадь 397 м²
The hotel is for sale in a perfect area with a fantastic view to the sea and city ,between p…
$424,585
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Лучшая инвестиция в бизнес в Албании - отель на продажу в центре Влёры, недалеко от пляжа и Лунгомаре в Влёра, Албания
Лучшая инвестиция в бизнес в Албании - отель на продажу в центре Влёры, недалеко от пляжа и Лунгомаре
Влёра, Албания
Площадь 772 м²
Количество этажей 5
Роскошный отель на продажу в Влёре, Албания. — Отличная инвестиция с высокой прибылью, рядом…
$2,35 млн
НДС
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Albania Property Group
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Идеальная инвестиция в бизнес в Албании - отель на продажу в Саранде, недалеко от пляжа в Gjashte, Албания
Идеальная инвестиция в бизнес в Албании - отель на продажу в Саранде, недалеко от пляжа
Gjashte, Албания
Площадь 524 м²
Количество этажей 4
Отель на продажу в Саранде, регион Влёра, на юге Албании. Это редкая возможность приобрести …
$1,09 млн
НДС
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Albania Property Group
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Отель 300 м² в Влёра, Албания
Отель 300 м²
Влёра, Албания
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Этаж 2/8
Shesim Hotel on the Lungomare, Vlora. In one of the most elite and tourist areas of the cit…
$1,75 млн
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Investment Realty Group
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🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA в Влёра, Албания
🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA
Влёра, Албания
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
🔑🏨 3-этажный отель для продажи в Сентрале, штат Влора💰 Продажа: 2 500 000 евро📌 Актуальные д…
$2,88 млн
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DES Real Estate
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𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔. в Влёра, Албания
𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔.
Влёра, Албания
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Отель на продажу.📍 Линия фронта на набережной.🌊 Вид на море.⛱️ Всего в 50 метрах от берегово…
Цена по запросу
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Investment Realty Group
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Отель 888 м² в Влёра, Албания
Отель 888 м²
Влёра, Албания
Площадь 888 м²
For sale: A 6-story building, each floor offering 148 m² of versatile space, ideally located…
$1,42 млн
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Отель 450 м² в Gjashte, Албания
Отель 450 м²
Gjashte, Албания
Площадь 450 м²
Этаж 2/3
Улица Скандербег, всего в 80 метрах, когда ворона летит с моряПлощадь: 450м2Площадь Веранды:…
$1,77 млн
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NEXT REAL ESTATE
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HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW! в Влёра, Албания
HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW!
Влёра, Албания
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Функциональный отель на продажу в одном из самых предпочтительных районов Влоры «Uji i Ftoht…
$1,58 млн
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Century 21 Marina
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Отель 1 200 м² в Gjilek, Албания
Отель 1 200 м²
Gjilek, Албания
Площадь 1 200 м²
? Герми? Площадь земельного участка: 8000м2? Площадь застройки: 1200м2▪️ Цена: 4,000,000 евр…
$4,60 млн
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Отель 1 000 м² в Влёра, Албания
Отель 1 000 м²
Влёра, Албания
Площадь 1 000 м²
Апартаменты расположены на южной стороне города Влора, в Uja i Ftohte, откуда открывается пр…
$1
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🔑🏨 HOTEL FOR SALE IN TRANSBALKANIKE, VLORA. 📍 Near Big Market в Влёра, Албания
🔑🏨 HOTEL FOR SALE IN TRANSBALKANIKE, VLORA. 📍 Near Big Market
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
🔑🏨 Отель для продажи в Трансбалканике, ВЛОРА.📍 Рядом большой рынок🏨 Этот отель представляет …
$341,182
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DES Real Estate
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Типы недвижимости в Южной Албании

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