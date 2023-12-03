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Коммерческая недвижимость в Qender Vlore, Албания

1 объект найдено
Коммерческая в Qender Vlore, Албания
Коммерческая
Qender Vlore, Албания
Площадь 180 м²
Хранение в панайе. 2 этажа. Фантастика для небольшого завода Он также окружен землей, котор…
€88,000
в месяц
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