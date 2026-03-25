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  4. Жилой комплекс Ionian Bay Residence – Элитная резиденция премиум-класса на первой линии моря

Жилой комплекс Ionian Bay Residence – Элитная резиденция премиум-класса на первой линии моря

Cuke, Албания
от
$323,963
от
$624,787/м²
;
14
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ID: 38079
ID новостройки на Realting
In CRM: 549843
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Саранда
  • Деревня
    Cuke

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства

О комплексе

Ionian Bay Residence — это уникальный жилой комплекс класса люкс, расположенный непосредственно на берегу моря в Saranda. Проект создан для избранного круга покупателей, которые ценят эксклюзивность, высокий уровень комфорта и престижное местоположение.

Это единственный жилой комплекс на первой линии моря с собственным бассейном, что делает его по-настоящему уникальным предложением на рынке недвижимости Албанской Ривьеры. Современная архитектура, безупречное качество строительства и захватывающие виды на Ионическое море и остров Corfu создают атмосферу абсолютной роскоши.

Просторные апартаменты с панорамным остеклением и большими террасами позволяют наслаждаться морскими пейзажами и солнечными закатами каждый день. Каждый элемент проекта продуман до мельчайших деталей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и престиж.

Количество доступных квартир ограничено, что делает Ionian Bay Residence редкой инвестиционной возможностью для покупателей, ищущих недвижимость высочайшего класса.

График платежей: 95% после подписания нотариального договора и 5% после завершения строительства и передачи сертификата собственности.

Местонахождение на карте

Cuke, Албания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс Ionian Bay Residence – Элитная резиденция премиум-класса на первой линии моря
Cuke, Албания
от
$323,963
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