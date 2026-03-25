Жилой комплекс Ionian Bay Residence – Элитная резиденция премиум-класса на первой линии моря

Ionian Bay Residence — это уникальный жилой комплекс класса люкс, расположенный непосредственно на берегу моря в Saranda. Проект создан для избранного круга покупателей, которые ценят эксклюзивность, высокий уровень комфорта и престижное местоположение.

Это единственный жилой комплекс на первой линии моря с собственным бассейном, что делает его по-настоящему уникальным предложением на рынке недвижимости Албанской Ривьеры. Современная архитектура, безупречное качество строительства и захватывающие виды на Ионическое море и остров Corfu создают атмосферу абсолютной роскоши.

Просторные апартаменты с панорамным остеклением и большими террасами позволяют наслаждаться морскими пейзажами и солнечными закатами каждый день. Каждый элемент проекта продуман до мельчайших деталей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и престиж.

Количество доступных квартир ограничено, что делает Ionian Bay Residence редкой инвестиционной возможностью для покупателей, ищущих недвижимость высочайшего класса.

График платежей: 95% после подписания нотариального договора и 5% после завершения строительства и передачи сертификата собственности.