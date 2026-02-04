  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Саранда

Продажа новостроек в Саранде

Тирана
5
Orikum
4
Влёра
6
Химара
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
TOP TOP
Отель HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Отель HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Отель HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Cuke, Албания
от
$1,40 млн
Варианты отделки С отделкой
Центр Саранда в 4 минутах от моряВ самом сердце Саранда, в одном из самых востребованных районов с непосредственным доступом ко всем услугам, на продажу предлагается гостиничная структура с очень высоким инвестиционным потенциалом, идеально подходящая для превращения в современный и эксклюзи…
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
На карте
Realting.com
Перейти