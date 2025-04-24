Бизнес-центр 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA

🆕🏢 БИЗНЕС-ОБЩЕСТВО ДЛЯ ПРОДАЖИ БЛИЗ ПОРТа, ВЛОРА

🏷 Цена: 465 000 евро/тотал

🏗 В настоящее время строится.

✔ Расположен в одном из самых посещаемых районов в центре Влоры, с выгодной позицией для бизнеса, высоким трафиком и максимальной экспозицией.

📐 Окружающая среда находится на первом этаже и имеет площадь 102 м2.

📍 Расположение: улица Ираклий Пилли, Влора

Он организован в 1 открытой среде с достаточным пространством и возможностями организации по мере необходимости.

Естественное освещение.

🛣 Легкодоступный.

🛣 Расположен на главной дороге.

💼 Окружающая среда подходит для различных предприятий, таких как: супермаркет, магазин, маркетинговое агентство, бар-кафе, ресторан и т. Д.

ℹ️Для получения дополнительной информации или посещения недвижимости, свяжитесь с нами

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🌐 www.desrealestate.al

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