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  4. Бизнес-центр 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA

Бизнес-центр 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA

Влёра, Албания
от
$521,027
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6
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ID: 25988
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Влёра

О комплексе

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🆕🏢 БИЗНЕС-ОБЩЕСТВО ДЛЯ ПРОДАЖИ БЛИЗ ПОРТа, ВЛОРА

🏷 Цена: 465 000 евро/тотал

🏗 В настоящее время строится.

✔ Расположен в одном из самых посещаемых районов в центре Влоры, с выгодной позицией для бизнеса, высоким трафиком и максимальной экспозицией.

📐 Окружающая среда находится на первом этаже и имеет площадь 102 м2.

📍 Расположение: улица Ираклий Пилли, Влора

Он организован в 1 открытой среде с достаточным пространством и возможностями организации по мере необходимости.

Естественное освещение.

🛣 Легкодоступный.
🛣 Расположен на главной дороге.

💼 Окружающая среда подходит для различных предприятий, таких как: супермаркет, магазин, маркетинговое агентство, бар-кафе, ресторан и т. Д.

ℹ️Для получения дополнительной информации или посещения недвижимости, свяжитесь с нами
📲
📧
🌐 www.desrealestate.al
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Местонахождение на карте

Влёра, Албания

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Бизнес-центр 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Влёра, Албания
от
$521,027
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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