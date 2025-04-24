Бизнес-центр 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA

🆕🏢 БИЗНЕС-ОБЩЕСТВО ДЛЯ ПРОДАЖИ БЛИЗ ПОРТа, ВЛОРА
🏷 Цена: 465 000 евро/тотал
🏗 В настоящее время строится.
✔ Расположен в одном из самых посещаемых районов в центре Влоры, с выгодной позицией для бизнеса, высоким трафиком и максимальной экспозицией.
📐 Окружающая среда находится на первом этаже и имеет площадь 102 м2.
📍 Расположение: улица Ираклий Пилли, Влора
Он организован в 1 открытой среде с достаточным пространством и возможностями организации по мере необходимости.
Естественное освещение.
🛣 Легкодоступный.
🛣 Расположен на главной дороге.
💼 Окружающая среда подходит для различных предприятий, таких как: супермаркет, магазин, маркетинговое агентство, бар-кафе, ресторан и т. Д.
ℹ️Для получения дополнительной информации или посещения недвижимости, свяжитесь с нами
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🌐 www.desrealestate.al
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