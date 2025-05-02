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Продается студия в Дхерми
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Green Terrace Residence — новейший проект на Албанской Ривьере,
с очень выгодным расположением недалеко от побережья Дхермиу и Паласа.
Этот проект представляет собой сочетание зелени, потрясающего вида на побережье и качества строит…
Продается квартира в Santorini Residence 2 общей площадью 152,72 м2
Площадь веранды 54,56 м2
Расположенный на пляже Дримадес, Drymades Village Holiday Resort включает в себя ряд террасных двориков, обрамленных архитектурой, которая вплетает проект в целостную деревенскую атмосферу.
Соот…