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Продажа новостроек в Bashkia Himare

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Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Dhermi, Албания
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Продается студия в Дхерми Площадь веранды 44,6 м2 Green Terrace Residence — новейший проект на Албанской Ривьере, с очень выгодным расположением недалеко от побережья Дхермиу и Паласа. Этот проект представляет собой сочетание зелени, потрясающего вида на побережье и качества строит…
Агентство
Investment Realty Group
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Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Gjilek, Албания
от
$276,691
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Продается квартира в Santorini Residence 2 общей площадью 152,72 м2 Площадь веранды 54,56 м2 Расположенный на пляже Дримадес, Drymades Village Holiday Resort включает в себя ряд террасных двориков, обрамленных архитектурой, которая вплетает проект в целостную деревенскую атмосферу. Соот…
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
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