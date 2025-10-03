Отель HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL

Центр Саранда в 4 минутах от моря

В самом сердце Саранда, в одном из самых востребованных районов с непосредственным доступом ко всем услугам, на продажу предлагается гостиничная структура с очень высоким инвестиционным потенциалом, идеально подходящая для превращения в современный и эксклюзивный бутик-отель.

Основные данные о собственности

Площадь застройки: 720 м2

Площадь земли: 137,5 м2

Здание с лифтом

18 существующих комнат

- Организация этажей

Пол -1: 94 м2 (техническая зона / хранение / SPA / прачечная)

Пол 0: 94 м2 - включает 2 магазина + главный вход в отель

4 жилых этажа: около 133 м2 каждый, посвященных гостиничным номерам

- Подлинная трансформация

Недвижимость нуждается в реставрации, но это напрямую переводится в максимальные возможности настройки:

Превращение в полностью белый средиземноморский или современный бутик-отель

Французские балконы, элегантный фасад, архитектурное освещение

Реорганизация помещений до 4⭐ 5⭐ Бутик-стандарты

Зона приема + лаундж-бар на этаже 0

SPA / оздоровительные возможности на этаже-1

Абсолютное стратегическое расположение:

В центре Саранда

4 минуты ходьбы от моря

Рядом с автобусной станцией

Высокий туристический поток в течение всего сезона

Идеально подходит для элитного туризма, пар, только для взрослых, короткого пребывания и опытного отеля

Умные инвестиции