  4. Отель HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL

Отель HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL

Cuke, Албания
ID: 32632
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Саранда
  • Деревня
    Cuke

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Панельный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Центр Саранда в 4 минутах от моря
В самом сердце Саранда, в одном из самых востребованных районов с непосредственным доступом ко всем услугам, на продажу предлагается гостиничная структура с очень высоким инвестиционным потенциалом, идеально подходящая для превращения в современный и эксклюзивный бутик-отель.
Основные данные о собственности
Площадь застройки: 720 м2
Площадь земли: 137,5 м2
Здание с лифтом
18 существующих комнат
- Организация этажей
Пол -1: 94 м2 (техническая зона / хранение / SPA / прачечная)
Пол 0: 94 м2 - включает 2 магазина + главный вход в отель
4 жилых этажа: около 133 м2 каждый, посвященных гостиничным номерам
- Подлинная трансформация
Недвижимость нуждается в реставрации, но это напрямую переводится в максимальные возможности настройки:
Превращение в полностью белый средиземноморский или современный бутик-отель
Французские балконы, элегантный фасад, архитектурное освещение
Реорганизация помещений до 4⭐ 5⭐ Бутик-стандарты
Зона приема + лаундж-бар на этаже 0
SPA / оздоровительные возможности на этаже-1
Абсолютное стратегическое расположение:
В центре Саранда
4 минуты ходьбы от моря
Рядом с автобусной станцией
Высокий туристический поток в течение всего сезона
Идеально подходит для элитного туризма, пар, только для взрослых, короткого пребывания и опытного отеля
Умные инвестиции

Местонахождение на карте

Cuke, Албания
