  2. Албания
  3. Влёра
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости во Влёра, Албания

Orikum
23
Qender Vlore
10
569 объектов найдено
🔑🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1 NEAR THE “ALI DEMI” HIGH SCHOOL, VLORA. в Влёра, Албания
🔑🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1 NEAR THE “ALI DEMI” HIGH SCHOOL, VLORA.
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
🔑🏡 Аренда квартиры 2+1 рядом с школой «Али Деми», ВЛОРА.📍 Расположение: Sadik Zotaj Street, …
$714
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🏨🔑 FOR RENT – HOTEL NEAR MURADIES, VLORA в Влёра, Албания
🏨🔑 FOR RENT – HOTEL NEAR MURADIES, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
🏨🔑 Для аренды - HOTEL NEAR MURADIES, VLORA💰 Ежегодная аренда: €30 000📍 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ОСНОВ…
$35,630
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. в Влёра, Албания
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 9
🔑🏡 1+1 Аренда жилья в Лунгомаре, ВЛОРА.💶 Цена: €600 / месяц📐 Площадь: 70 м2📍 Расположение: M…
$712
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT NEAR KUZUM BABA, VLORA. в Влёра, Албания
🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT NEAR KUZUM BABA, VLORA.
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
💶 Стоимость: €550/месяц📐 Площадь участка: 500 м2🏠 Площадь застройки: 100 м2🕒 долгосрочная ар…
$651
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🌊🏖️ BUSINESS PREMISES FOR RENT ON THE FRONTLINE – LUNGOMARE, VLORA. в Влёра, Албания
🌊🏖️ BUSINESS PREMISES FOR RENT ON THE FRONTLINE – LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
Площадь 170 м²
🌊🏖️ БИЗНЕС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ РЕНТА НА ФРОНТЛИНЕ - ЛУНГОМАРЕ, ВЛОРА.Помещения расположены на л…
$4,157
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Price: 650 Euro/Month ✅ Location: Kombinati i Peshkut, Vlore ✅ Possibility to rent a parki…
$757
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel в Влёра, Албания
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2
🔑🏡 1+1 Аренда жилья в Лунгомаре, ВЛОРА.📍 Отель Pirro Hotel💶 Цена: €500 / месяц📐 Площадь: 115…
$585
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5
Квартира 1+1 Lungomare Vlore! Квартиры для долгосрочной аренды рядом с морем. Отличное распо…
$406
в месяц
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
✅ Цена: 900 евро/месяц✅ За Бруклинским рестораном, VloreКвартира расположена в одном из самы…
$1,081
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
🌳🏡 FOR RENT SECOND FLOOR OF VILLA NEAR KUZUM BABA, VLORA в Влёра, Албания
🌳🏡 FOR RENT SECOND FLOOR OF VILLA NEAR KUZUM BABA, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
🌳🏡 Второй этаж VILLA NEAR KUZUM BABA, VLORAВ тихом и красивом районе недалеко от природы, вт…
$578
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Дом 3 комнаты в Влёра, Албания
Дом 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
✅ Price: 400 Euros/Month ✅ Location: “Hajro Cakerri” neighborhood, Vlore ✅ Second floor area…
$452
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Стоимость: 350 евро/месяц✅ Расположение: в баре Da Vinci, Lungomare✅ Доступно для аренды д…
$421
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Дом 2 комнаты в Влёра, Албания
Дом 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Стоимость: 300 евро/месяц✅ Расположение: Рядом с Сен-Тропе, ВлореТерритория, где расположе…
$360
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
Rent for long-term! Apartment 2+1 in Vlore.The apartments are located in the area of Transba…
$348
в месяц
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5
Квартира 2+1 в Diamond Hill Resort & SPA Долгосрочная аренда! 2 спальни, 1 гостиная и кухня …
$580
в месяц
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6
✅ Стоимость: 450 евро/месяц✅ Местоположение: на газовой станции «Рира», ВлореТерритория, где…
$529
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Дуплекс 2 комнаты в Влёра, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Стоимость: 300 евро/месяц✅ Расположение: в супермаркете «Конад», ВлореТерритория, в которо…
$346
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School в Влёра, Албания
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4
🔑🏡 1+1 Аренда жилья в ЛУНГОМАРЕ, ВЛОРА📍 Рядом с Военно-морской школой💶 Цена: €450 / месяц📐 П…
$524
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
Квартира расположена в тихом и безопасном районе, с легким доступом к пляжам и центру города…
$453
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
✅ Цена: 35 000 Leke/Month (переговорный)✅ Расположение: Рядом с Бриллиантом Хилл, Влор✅ Площ…
$407
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Если вы ищете арендуемую квартиру во Влоре с видом на море, это идеальное сочетание комфорта…
$591
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
✅ Цена: 400 евро/месяц✅ Расположение: Рядом Юнион Банк, бульвар Влоре-Скеле✅ Поверхность: 80…
$456
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN TRANSBALLKANIKE, VLORA 📍 Opposite Gega Oil в Влёра, Албания
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN TRANSBALLKANIKE, VLORA 📍 Opposite Gega Oil
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
🔑🏡 1+1 Аренда жилья в Трансбалканике, ВЛОРА📍 Противоположная нефть Gega💶 Стоимость: 450 евро…
$504
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar в Влёра, Албания
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
🔑🏡 1+1 Аренда жилья в ЛУНГОМАРЕ, ВЛОРА📍 Рядом с Ганновером Бар💶 Цена: €350 / месяц📐 Площадь:…
$408
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
🏘 FOR RENT PRIVATE HOUSE 1+1 IN 7 PALLATET, VLORA. в Влёра, Албания
🏘 FOR RENT PRIVATE HOUSE 1+1 IN 7 PALLATET, VLORA.
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
🏘 Для аренды частного дома 1+1 в 7 Паллате, ВЛора.💸 Стоимость: 300 евро/месяц📍 Расположение:…
$351
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
✅ Цена: 350 евро / месяц✅ Местонахождение: Rr. Aristill Kokoshi, Vlore✅ Площадь: 68м2Район, …
$418
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 10
Квартира 2+1 для долгосрочной аренды;удобная и удобная мебель,всего 5 минут пешком до центра…
$345
в месяц
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3
За аренду! Квартира 2+1 в Влоре! Квартира расположена на 3 этаже, есть лифт, 2 спальни, 1 ва…
$290
в месяц
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket в Влёра, Албания
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket 💶 Price: €350…
$408
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Цена: 25 000 Месяц / Месяц✅ Расположение: Рядом с Александрией, ВлюбленностьРайон, где рас…
$295
в месяц
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano

