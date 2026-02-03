Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кафе и рестораны во Влёра, Албания

1 объект найдено
Роскошный ресторан на продажу во Влёре, Албания в Влёра, Албания
Роскошный ресторан на продажу во Влёре, Албания
Влёра, Албания
Площадь 588 м²
Ресторан на продажу во Влёре, Албанская Ривьера. «Спешите, не упустите шанс стать владельцем…
$1,75 млн
НДС
Оставить заявку
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
